Archiviato il turno di Serie A ieri sera con Milan-Roma, torna in campo oggi, martedì 27 ottobre 2020, la Champions League, competizione di cui Sky e Mediaset (per le partite in chiaro) detengono i diritti tv. Sono quattro le squadre italiane coinvolte: Juventus, Lazio, Atalanta e Inter.

Per le interviste del pre e post partita, da quest’anno a Champions League Show, in onda anche su Sky Sport 24, ci sarà Anna Billò al posto di Ilaria D’Amico. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò.

Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva di oggi.

MARTEDÌ 27 OTTOBRE

ore 18.55

Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

SHAKTAR D.-INTER Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani;

bordocampo Andrea Paventi

Diretta Gol Federico Zancan

Lokomotiv M.-Bayern M. Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Pietro Nicolodi

Diretta Gol Riccardo Gentile

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

ATALANTA-AJAX Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Massimo Ambrosini;

bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti

Diretta Gol Andrea Marinozzi

Borussia M.-Real Madrid Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Davide Polizzi

Diretta Gol Antonio Nucera

Liverpool-Midtjylland Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Paolo Ciarravano

Diretta Gol Geri De Rosa

Atletico M.-Salisburgo Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Lucio Rizzica

Diretta Gol Luca Boschetto

Marsiglia-Manchester C. Sky Sport 256 (satellite e internet)

telecronaca Daniele Barone

Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Porto-Olympiacos Sky Sport 257 (satellite e internet)

telecronaca Marco Frisoli

Diretta Gol Dario Massara