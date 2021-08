La7 oggi ha svelato nel corso di una conferenza stampa la sua squadra in campo per il campionato di Serie A femminile, che partirà il 28 agosto su La7 e su La7D. Ogni partita sarà arricchita da uno studio per i commenti, le interviste ai protagonisti, gli highlights e le analisi del match pre e post gara condotto da Francesca Brienza (nella foto), affiancata (come anticipato nei giorni scorsi da TvBlog) dal campione del Mondo 1982, Antonio Cabrini, che per cinque anni è stato commissario tecnico della Nazionale femminile.

Le telecronache saranno affidate alle giornaliste sportive Cristina Fantoni e Laura Gobbetti, mentre il commento tecnico sarà di Martina Angelini.

Le telecronache saranno affidate alle giornaliste sportive Cristina Fantoni e Laura Gobbetti mentre il commento tecnico sarà di Martina Angelini. pic.twitter.com/kURWi3riQ2 — La7 (@La7tv) August 25, 2021

La prima partita – in esclusiva in chiaro – sarà Empoli-Roma, in diretta il 28 agosto alle 17.30, in contemporanea su La7 e La7D (canale 29 del DTT). Al campionato partecipano 12 squadre. Oltre alle già citate Empoli e Roma ci sono Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Pomigliano, Sampdoria e Sassuolo. Campione in carica la Juventus, che vince ininterrottamente dal 2017/2018, ma ha perso in panchina Rita Guarino, passata all’Inter.

L’evento sportivo sarà seguito dalle tv del Gruppo Cairo Communication per due stagioni a seguito dell’accordo raggiunto con la Figc che prevede la messa in onda di una partita per ciascuna giornata del torneo (il sabato pomeriggio), per un totale di 28 incontri di calcio a stagione (tutti gli altri match sono visibili sulla piattaforma TIMVISION). Ricordiamo che La7 proporrà anche le semifinali e le finali di Supercoppa (in programma a gennaio 2022, è strutturata in una fase finale a quattro con due gare di semifinale e una finale) e Coppa Italia del calcio femminile.