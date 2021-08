Antonio Cabrini nella squadra che racconterà il calcio femminile su La7

La notizia è di un mesetto fa. Il gruppo Cairo ha siglato un accordo con la Federazione Italiana Gioco Calcio per la trasmissione in chiaro del prossimo Campionato italiano di calcio di serie A femminile e delle fasi finali delle manifestazioni femminili della Coppa Italia e della Super coppa. Per le due prossime stagioni dunque La7 e La7d manderà in onda un totale di 28 incontri di calcio a stagione. In particolare sul canale posizionato al settimo tasto del nostro telecomando vedremo in esclusiva ed in chiaro una partita per ciascuna giornata di ogni torneo, comprese le semifinali e le finali di Coppa Italia e di Supercoppa italiana.

L’impegno televisivo dell’emittente di Urbano Cairo però non si fermerà alla trasmissione delle partite di calcio, ma a tutta una serie di appuntamenti di commento, compresi gli highlights e tanti altri contenuti raccontati da una squadra di esperti che verrà presentata domani, lunedì 23 agosto 2021, in vista della partenza di questa nuova avventura televisiva per il 28 di agosto, giorno in cui il campionato femminile di calcio prenderà il via.

TvBlog, in attesa della presentazione di domani, è in grado di anticipare il frontman della squadra messa a punto da La7 per raccontare al meglio il calcio femminile in televisione e si tratta del volto di un campione che conosce molto bene questo ambiente, ovvero Antonio Cabrini. Il campione del mondo di Spagna 1982 (l’anno prossimo saranno 40 anni dall’impresa spagnola del fantastico gruppo di Enzo Bearzot) è stato infatti allenatore proprio della Nazionale femminile di calcio per cinque anni. Quale persona dunque migliore per raccontare le gesta di Sara Gama & company di Antonio Cabrini.

L’ex terzino della Juventus e della nazionale di calcio sarà dunque nella squadra di La7 che racconterà la Serie A di calcio femminile, oltre che le semifinali e le finali di Super coppa e Coppa Italia. Appuntamento dunque per tutto questo da sabato 28 agosto dalle frequenze della rete di Urbano Cairo, per i dettagli la conferenza stampa di domani.