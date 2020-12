Neanche il tempo di aggiornare la classifica e di scoprire gli avversari delle italiane in Champions ed Europa League, ed è già nuovamente Serie A. Oggi, martedì 15 dicembre, infatti, torna in campo la massima serie per la dodicesima giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

In particolare su Sky a partire dalle ore 18.00 andrà in onda 23, il pre partita di Udinese-Crotone, con Federica Masolin insieme a Lorenzo Minotti e Stefano De Grandis. Si continua dalle 20.30 con Saturday night, con Roberta Noè, Stefano Meloccaro, Riccardo Trevisani, Marco Nosotti e Giancarlo Padovan.

Fin qui il campionato ha fatto emergere un sostanziale equilibrio per quanto riguarda l’alta classifica, con il Milan in vetta, con tre punti di vantaggio sull’Inter. Subito dietro, Napoli, Juventus, Sassuolo e Roma. In zona retrocessione la situazione è altrettanto incerta, con Fiorentina, Torino, Genoa e il fanalino di coda Crotone.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, martedì 15 dicembre 2020, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere le partite che compongono la dodicesima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio. Il turno si completerà tra domani (sei partite) e giovedì (una partita). Poi, sabato 19 dicembre, di nuovo in campo con la tredicesima giornata.

MARTEDÌ 15 DICEMBRE

ore 18.30

Udinese-Crotone Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Luca Pellegrini; bordocampo Marina Presello

ore 20.45

Benevento-Lazio DAZN1 (canale 209)