Dopo l’anticipo di ieri sera tra Torino e Fiorentina (finito in parità), oggi, sabato 30 gennaio torna in campo la Serie A con gli altri anticipi della 20esima giornata del campionato 2020/2021.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

In fondo all’articolo potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, sabato 30 gennaio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere le partite che anticipano la 20esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio.

In campo le due in classifica, ossia Milan e Inter, rispettivamente contro Bologna e Benevento, e la squadra campione d’Italia, ossia la Juventus, che nel pomeriggio affronterà la non facile trasferta di Genova contro la Sampdoria. Il turno si completerà domani con le sei rimanenti sfide, di cui quattro saranno proposte in diretta sui canali Sky, due, invece, saranno disponibili in esclusiva su Dazn.

In settimana, poi, spazio nuovamente alla Coppa Italia, con le semifinali di andata. Da venerdì, invece, riprenderà il campionato con Fiorentina-Inter.

SABATO 30 GENNAIO

ore 15

Bologna-Milan in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Alessandro Alciato e Peppe Di Stefano

ore 18

Sampdoria-Juventus in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà

ore 20.45

Inter-Benevento in diretta su DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi

Dal campo: Federica Zille