Oggi, venerdì 29 gennaio, torna in campo la Serie A, con l’anticipo della 20esima giornata del campionato 2020/2021. La partita in programma oggi è Torino-Fiorentina; si sfidano, dunque, due tra le squadre più deluse della stagione fin qui. I granata sono quart’ultimi in classifica e sono reduci dal pareggio ottenuto in extremis contro il Benevento, grazie alla doppietta di Simone Zaza (in foto). I viola sono al dodicesimo posto, ma con risultati ancora molto altalenanti: sabato scorso hanno vinto contro il Crotone, ma nel turno precedente erano stati sonoramente battuti dal Napoli (6-0).

Entrambe le squadra, Torino e Fiorentina, hanno in comune il cambio in panchina. Il Toro ha esonerato Marco Giampaolo, sostituito da Davide Nicola, mentre la Fiorentina ha congedato anzitempo Beppe Iachini, preferendogli Cesare Prandelli.

La partita sarà preceduta da Calciomercato – l’Originale, in partenza alle ore 20.00, condotto da Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti.

In fondo all’articolo potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, venerdì 29 gennaio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere la partita che apre la 20esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Ricordiamo che la 20esima giornata si completerà tra domani e domenica. In settimana, poi, spazio di nuovo alla Coppa Italia, con le semifinali di andata.

VENERDÌ 29 GENNAIO

ore 20.45

Torino-Fiorentina Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Nando Orsi; bordocampo Paolo Aghemo e Vanessa Leonardi