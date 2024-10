Serie A 2024-2025, partite decima giornata: dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti)

Da martedì 29 ottobre 2024, avrà inizio la decima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con due anticipi pomeridiani e che si chiuderà giovedì sera, 31 ottobre, con due posticipi serali.

Turno infrasettimanale, quindi, per il campionato che torna a poche ore dalle ultime due partite della nona giornata, scoppiettanti e ricche di gol (il 4-4 tra Inter e Juve e il 5-1 della Fiorentina sulla Roma). Il big-match della decima giornata, senza dubbio, è Milan-Napoli, partita che entrerà nella storia perché verrà proposta in chiaro da DAZN e TIMVision.

Gli azzurri allenati da Antonio Conte hanno approfittato del pareggio tra nerazzurri e bianconeri e hanno messo in atto un primo tentativo di fuga, grazie al +4 sulla seconda classificata. I rossoneri, invece, scenderanno in campo senza Theo Hernández e Tijjani Reijnders, che non hanno potuto scontare la squalifica nella partita contro il Bologna che è stata rinviata. Le principali inseguitrici del Napoli, Inter e Juventus, invece, giocheranno rispettivamente contro Empoli e Parma.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della decima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: calendario partite decima giornata

Martedì 29 ottobre 2024

ore 18:30

Cagliari-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Fernando Orsi

Lecce-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini

ore 20:45

Milan-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni

Mercoledì 30 ottobre 2024

ore 18:30

Empoli-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Marcolin

Venezia-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina

ore 20:45

Atalanta-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Budel

Juventus-Parma

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Parolo

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Blerim Dzemaili

Giovedì 31 ottobre 2024

ore 18:30

Genoa-Fiorentina

In diretta su DAZN

Telecronaca Iori

ore 20:45

Como-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Behrami

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi

Roma-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Bazzani