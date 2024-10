Milan-Napoli, la partita di Serie A Enilive 2024-2025 valida per la decima giornata di campionato, che si giocherà precisamente martedì 29 ottobre 2024, sarà disponibile in esclusiva su DAZN gratis.

Con quest’iniziativa di DAZN, la Serie A torna in onda in chiaro dopo quasi trent’anni: l’ultima partita di campionato che andò in onda in chiaro, infatti, risale al lontano 1996, al match tra Juventus e Sampdoria che si giocò il 13 aprile nel vecchio Stadio delle Alpi e che terminò con il risultato di 3-0 per i blucerchiati. La partita fu trasmessa su Rai 1.

Quest’iniziativa, come riporta DAZN sul proprio sito ufficiale, rientra nel pacchetto “Try and buy” dei diritti tv acquisiti dalla piattaforma per la trasmissione, fino al 2029, del campionato di Serie A, che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

Milan-Napoli, quindi, si giocherà, come scritto in apertura, martedì 29 ottobre alle ore 20:45. Alla telecronaca, troveremo Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. A partire dalle ore 19:45 avrà inizio il prepartita condotto da Diletta Leotta. Anche il prepartita sarà visibile gratuitamente così come le interviste a fine gara e il postpartita, DAZN Serie A Show, condotto da Giorgia Rossi, con la partecipazione in studio di Gianmarco Pozzecco, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara.

Anche per Milan-Napoli sarà attiva la funzionalità Fan Zone, che permette di commentare la partita con altri tifosi e partecipare a sondaggi.

Come vedere Milan-Napoli gratis su DAZN

Per vedere Milan-Napoli, quindi, non servirà un abbonamento ma sarà necessaria la registrazione alla piattaforma che è gratuita.

Dopo aver inserito il proprio indirizzo e-mail e la password, i telespettatori potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta.

DAZN, infine, consiglia di “registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile”. La visione di Milan-Napoli da parte di account gratuiti senza abbonamento, infatti, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.