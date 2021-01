A dieci giorni dalla notizia della positività al Coronavirus, Serena Bortone ha annunciato di aver debellato il virus. La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha condiviso gioiosa l’esito degli ultimi test tramite il suo profilo Instagram. Dopo aver condotto la trasmissione del pomeriggio di Rai 1 in collegamento Skype, con l’assistenza dei suoi “affetti stabili” in studio, Serena Bortone è pronta a tornare in onda da Via Teulada.

Ecco il messaggio con cui la giornalista ha rivelato ai suoi seguaci di aver sconfitto il Covid, vero banco di prova per la sua stabilità emotiva e di quella del team alle spalle del programma che conduce dallo scorso settembre:

Cari tutti, sono tornata negativa al test Covid. Grazie per l’affetto, davvero. Non lo dimenticherò. Da questo virus ho imparato che non si può controllare tutto, che l’imponderabile è sempre in agguato e per questo non dobbiamo mai sentirci invincibili. Ho imparato che la nostra fragilità è un bene prezioso da coccolare. E ho avuto la conferma di quello che ho sempre saputo: che solo uniti, solo insieme agli altri si vincono le piccole e le grandi difficoltà della vita. Un altro enorme grazie a tutta la squadra di Oggi è un altro giorno, per la bravura e il cuore.

Già negli scorsi giorni, dalla viva voce del suo profilo Twitter, Serena Bortone aveva espresso vicinanza alla squadra della trasmissione e al pubblico del pomeriggio di Rai 1. “Prima del mio Covid sfioravamo il 14 di share. Seguire un programma con una conduttrice che intervista via web non è il massimo, quindi davvero grazie di esserci anche così”.