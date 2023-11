Mercoledì 22 novembre in prima serata su Rai1 l’appuntamento è con una grande serata di gala tutta dedicata alla raccolta fondi per l’UNICEF. Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ch dal 1946 si occupa di aiutare i bambini vittime delle guerre. Un tema di tristissima attualità con le guerre in corso in Medio oriente e in terra d’Ucraina. Ecco dunque che diventa molto importante aiutare l’UNICEF, anche attraverso trasmissioni come questa. Serata UNICEF in onda prossimamente su Rai1.

Mara Venier conduce Serata UNICEF

Mara Venier, chiamata a condurre questa serata speciale, ha avuto al suo fianco la sua grande amica Loretta Goggi. Ecco dunque, come anticipato da TvBlog, saranno loro due a condurre quest’anno questa importante serata di gala che andrà in onda mercoledì 22 dicembre 2023 su Rai1. Una serata che sarà allestita presso gli studi Frizzi di Roma, da dove si realizza Domenica in.

Gli ospiti di Serata UNICEF

Cominciano a trapelare i primi nomi degli ospiti di questo importante appuntamento televisivo e TvBlog può iniziare ad anticiparvene qualcuno. Lui tornerà in onda, proprio su Rai1, dal prossimo mese di gennaio con -forse- la più forte fiction Rai: DOC – Nelle tue mani, terza stagione in arrivo per il medico più amato dagli italiani, o forse, per meglio dire, dalle italiane. Luca Argentero sarà fra gli ospiti della grande serata UNICEF su Rai1.

Televisione, cinema, teatro, insomma Argentero ha dimostrato di essere un attore a 360 gradi, pronto a nuove sfide, come scalare il Monte Bianco. Esattamente, proprio il Monte Bianco. D’altronde lui viene da una famiglia di alpinisti: nonno e papà. Ha già al suo attivo le scalate del Gran Paradiso e del Monte Rosa, gli mancano il Bianco ed il Cervino e ben presto dice di voler colmare queste lacune montanare.

L’altro nome che vi possiamo anticipare fra gli ospiti della Serata UNICF sulla Rete 1 è quello dell’ex nuotatrice e ormai donna di spettacolo Federica Pellegrini. La giurata di Italia’s got talent diventerà presto mamma. La sua prima figlia dovrebbe nascere proprio durante il periodo delle festività natalizie, ovvero fra Natale e Capodanno.

In attesa di scoprire chi saranno gli altri ospiti di questa specialissima Serata UNICEF ricordiamo l’appuntamento televisivo su Rai 1 previsto per mercoledì 22 novembre in prima serata con la conduzione di Mara Venier e Loretta Goggi.