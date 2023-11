In arrivo su Rai1 una serata speciale per sostenere il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia. Vediamo di cosa si tratta e chi la conduce

Torna l’appuntamento annuale su Rai1 con una Serata UNICEF. Un grande prime time in cui la televisione pubblica da il suo spazio per raccogliere beneficenza per il celebre Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia. Fondato nell’ormai lontano 1946, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. l’UNICEF era nato proprio per aiutare i bambini vittime di quella guerra. Argomento questo sempre, purtroppo, di attualità.

Serata UNICEF con Mara Venier e Loretta Goggi

Rai1 quest’anno ha deciso di affidare questa serata nelle mani di Mara Venier, che allestirà un prime time davvero speciale. Ma la notizia che a condurre sarà una coppia. Mara infatti ha chiamato ad affiancarla la sua grande amica Loretta Goggi. Quando Loretta viene ospite a Domenica in, si crea un bel clima di amicizia fra loro due, un clima che Mara ha pensato di trasferire a questa Serata speciale dedicata all’UNICEF.

L’UNICEF per i bimbi vittime della guerra

L’UNICEF ha la sua sede centrale negli Stati Uniti d’America, precisamente a New York. E’ presente attualmente in 193 paesi si occupa di assistenza umanitaria per i bambini e i loro genitori di tutto il mondo. Come abbiamo accennato l’UNICEF era nata nel 1946 per aiutare i bambini vittime della seconda guerra mondiale. Purtroppo sono passati quasi 80 anni e siamo ancora qui, al giorno d’oggi, a dover registrare guerre nel mondo con vittime i bambini.

Il pensiero va naturalmente all’attuale conflitto in medio oriente che ha visto fra le sue vittime proprio dei bambini. Ma non possiamo di certo dimenticare il conflitto in terra d’Ucraina e in tutti quei luoghi del mondo teatro di barbarie verso l’infanzia. Ecco perchè diventa ancora più fondamentale aiutare l’UNICEF e la serata diretta e condotta da Mara Venier su Rai1 è il mondo più semplice e diretto per farlo.

Serata UNICEF su Rai1, quando

La diretta di questa Serata speciale UNICEF è prevista per la serata di mercoledì 22 novembre sulla prima rete Rai subito dopo Affari tuoi. Una serata come detto condotta da Mara Venier e Loretta Goggi a cui parteciperanno tanti esponenti del mondo dello spettacolo per testimoniare la loro vicinanza e il loro sostegno all’UNICEF.

Appuntamento dunque alla Serata speciale UNICEF a mercoledì 22 novembre in prima serata su Rai1 subito dopo Affari tuoi con Mara Venier e Loretta Goggi.