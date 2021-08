Jean Claude, il ritorno. Sensualità a corte 9 diventa una realtà: i nuovi episodi della saga comica creata, interpretata e diretta da Marcello Cesena si prepara a tornare in tv a tre anni di distanza dall’ultima apparizione sul piccolo schermo, all’interno di Mai Dire Talk.

Primo Giorno di riprese.. 😁😁😁😁 SAC9️⃣ 2021 #ITALIA1 Posted by Marcello Cesena on Monday, August 23, 2021

Le riprese sono iniziate il 23 agosto 2021, come annuncia sui social network lo stesso Cesena, con tanto di video del backstage: poche le informazioni che trapelano, ma aspettiamoci di rivedere, oltre al suo Jean Claude, anche Madre (Simona Garbarino), che intravediamo nel video in alto.

Con ogni probabilità, però, rivedremo tutto il cast originale al completo: Mauro Pirovano (Madrina), Fabrizio Lo Presti (interprete di vari personaggi, come Batman, Dart Fener, Robin Hood e Wonder Woman) e Marcella Silvestri (Cassandra). Non è da escludere, però, l’ingresso anche di nuovi personaggi e nuovi attori.

La schiera di fan di Sensualità a corte è davvero nutrita e, nonostante si trattino di sketch di pochi minuti che compaiono all’interno di altri programmi, son diventati dei cult della tv italiana degli ultimi anni, fin dall’esordio nell’ormai lontano 2005.

Da sempre legata alla Gialappa’s Band (che la volle anche nel suo passaggio in Rai), questa volta la saga di Jean Claude dovrebbe fare a meno di Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto. Cesena, nel video postato, utilizza solo l’hashtag #Italia1, senza fare riferimento ad alcun programma tv. Inevitabile, però, pensare che Sensualità a Corte 9 vada in onda all’interno di un programma comico delle rete: l’unico previsto per questo autunno è Honolulu, l’erede di Colorado che sarà condotto da Fatima Trotta. Sarà questa la nuova casa di Sensualità a Corte? Molto probabilmente sì.

Dove recuperare gli episodi di Sensualità a Corte?

Nell’attesa, si può sempre fare un rewatch degli episodi delle otto stagioni precedenti. Non c’è una pagina social o un canale Youtube ufficiale della serie, ma sono facilmente rintracciabili digitando “Sensualità a corte” sul motore di ricerca. Inoltre, le pagine Facebook ufficiali dello stesso Marcello Cesena e della Gialappa’s Band contengono alcuni contenuti video delle avventure di Jean Claude e Madre.