Honolulu 2021: quando va in onda, conduttori, comici, numero puntate

Honolulu è il nuovo programma comico di Italia 1, la rete giovane di Mediaset. La trasmissione avrà l’onere di sostituire Colorado, andato in onda per diverse edizioni. In palinsesto è previsto per l’autunno 2021 al mercoledì sera. Alla conduzione Fatima Trotta, che su Rai 2 ha condotto per anni uno show dello stesso genere, ovvero Made in Sud.

Honolulu 2021 quando va in onda

Il comedy show di Italia 1 farà il suo debutto nell’autunno 2021, nello slot del prime time al mercoledì. Al momento non esiste una comunicazione ufficiale della messa in onda della prima puntata.

Honolulu 2021 conduttori

A condurre la trasmissione della rete giovane di Mediaset sarà Fatima Trotta. La presentatrice e attrice napoletana era già stata al timone di Made in Sud per il canale satellitare Comedy Central dal 2008 al 2010, poi su Mtv dal 2010 al 2012 e infine dal 2012 al 2020 per Rai 2. In pole position per la conduzione di Honolulu vi era anche Elisabetta Gregoraci, sua collega ai tempi di Made in Sud, ma alla fine la scelta è ricaduta su Fatima Trotta.

Honolulu 2021 puntate

Al momento non è ancora noto il numero di puntate del nuovo comedy show di Italia 1 del mercoledì sera.

Honolulu 2021 i comici

Il programma avrà il compito di sostituire Colorado, quindi è presumibile che alcuni dei comici saranno i reduci di questa trasmissione. Inoltre, alla presentazione dei palinsesti Mediaset, Honolulu è stato annunciato come differente dalle proposte televisive analoghe, grazie a una serie di accorgimenti di scrittura come un casting di comici pescati in tutta Italia. Molto plausibile che oltre a qualche volto legato al cabaret troveremo anche alcuni dei protagonisti della scena italiana della stand up comedy, un genere costantemente in ascesa.

Honolulu 2021 streaming

La trasmissione andrà in onda il mercoledì sera in autunno su Italia 1. Naturalmente sarà possibile vederla anche in streaming su Mediaset Infinity sia durante la messa in onda che nei giorni successivi.