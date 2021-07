Honolulu, Fatima Trotta verso la conduzione del nuovo varietà comico di Italia 1

Alla presentazione dei palinsesti delle reti Mediaset è stato definito come un nuovo programma comico che cercherà di essere differente dalla altre proposte televisive analoghe, grazie a tutta una serie di accorgimenti di scrittura a partire dalla presenza di nuovi volti comici, pescati nell’infinito serbatoio del nostro stivale. Stiamo parlando di Honolulu un nuovo programma che andrà in qualche modo a sostituire il vecchio e glorioso Colorado.

Per la conduzione però pare che si pensi all’usato sicuro, ecco dunque che la scelta sarebbe caduta sulla bella, brava e simpatica Fatima Trotta. Come è noto Fatima è specialista nella conduzione di programmi comici, è diventata famosa infatti per essere stata alla guida di Made in Sud per tante e tante stagioni, affiancando tanti e tanti maschietti, da Gigi e Ross agli inizi di questo programma, fino alle ultime serie a fianco del bello e bravo Stefano De Martino.

Ora che Made in Sud è temporaneamente ai box sostituito su Rai 2 da altri programmi, a partire dal Liberi tutti con Pino Insegno, che cercheranno di ripeterne i fasti, ecco che Fatima Trotta è stata scelta da Italia 1 per condurre questo nuovo programma comico che, come fatto trapelare durante la presentazione dei palinsesti delle reti Mediaset, dovrebbe essere collocato nella serata del mercoledì di Italia 1.

La decisione di affidare Honolulu a Fatima Trotta, si mormora nei “condizionati” corridoi di Cologno Monzese, pare non sia piaciuta molto ad Elisabetta Gregoraci che probabilmente avrebbe amato prendere il timone di questa nuova produzione televisiva. Elisabetta per altro ha fatto parte del cast di conduttori di Made in Sud, proprio insieme a Fatima Trotta.

L’appuntamento comunque per Honolulu è per il prossimo autunno nei mercoledì sera di Italia 1 con la conduzione di Fatima Trotta.