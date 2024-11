Selvaggia Lucarelli, ospite a Domenica In, ha parlato di Sonia Bruganelli ma anche di Alba Parietti e dell’edizione in cui partecipò il suo compagno Lorenzo Biagiarelli.

La puntata di ieri di Ballando con le Stelle è stata caratterizzata da una nuova discussione che ha visto protagoniste Selvaggia Lucarelli, giudice dello show condotto da Milly Carlucci, e Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis, tra le concorrenti di questa diciannovesima edizione.

Sonia Bruganelli, ieri sera, ha stuzzicato Selvaggia Lucarelli, parlando della sua newsletter a pagamento (“Secondo me non mi hanno ancora capita. Se vuoi lo puoi mettere sul tuo profilo a pagamento, magari lo racconti”).

Che poi, sul perché tra certi vip circola la convinzione che i giornalisti debbano lavorare gratis, forse ne parleremo un’altra volta…

Ospite a Domenica In, Selvaggia Lucarelli ha commentato a freddo il nuovo diverbio avuto con Sonia Bruganelli, dichiarando sostanzialmente che l’ex opinionista del GF Vip è solita presentarsi in puntata con battute preparate da casa:

La sua battuta è stata fastidiosa. Sonia ha un grandissimo limite: lei arriva a Ballando con le Stelle con un copione già pronto, sa esattamente come vuole essere in quella puntata. A volte, mite e remissiva, a volte più battagliera. Era chiaro che ieri era la serata nella quale voleva prendersi la scena con le scintille. Però devi capire cosa sta accadendo, adeguarti al registro della serata, altrimenti sembri una pazza. Io ero partita con una cosa divertente, lei ha risposto fuori contesto, parlando della mia newsletter a pagamento perché quella era la battuta che si era portata a casa. Tutto diventa stonato: invece che due persone che si parlano, si vede una persona che vuole dominare.

Secondo la giornalista del Fatto, quindi, Sonia Bruganelli soffre del fatto di essere la giudicata e non la giudicante, nel contesto di Ballando:

Questo è il problema di Sonia: il suo continuo voler esercitare il potere in tutti i modi possibili. Lei vuole essere la parte dominante nella storia. Nella vita, ostenta il potere economico, ha avuto un marito importante che l’ha aiutata ad affermarsi… E quando finisce il suo matrimonio, lei stessa ne ha parlato, la sua preoccupazione è quella di non essere più rispettata perché non è più la “moglie di”. Le brucia perdere la sudditanza attorno a sé.

Durante la puntata di ieri di Ballando con le Stelle, inoltre, Selvaggia Lucarelli ha fatto riferimento anche alla presunta autocandidatura di Sonia Bruganelli come giurata del programma al suo posto, dopo un’edizione, quella con il compagno Lorenzo Biagiarelli tra i concorrenti, durante la quale ci furono non poche incomprensioni, come ammesso dalla stessa Lucarelli:

È legittimo voler fare la giudice a Ballando con le Stelle. C’è stato un anno in cui c’erano incertezze sulla mia conferma, dovuta all’edizione in cui il mio compagno Lorenzo ha fatto il ballerino. Ci sono state diverse incomprensioni tra me, la produzione e gli altri giurati. L’anno di Lorenzo a Ballando con le Stelle è stato un anno sbagliato. Io ho preso l’esperienza troppo sul serio. Capitano anni in cui non hai la predisposizione giusta per la leggerezza. Dall’altra parte, i miei compagni di avventura non sono stati generosissimi. Quell’anno, non ci siamo capiti reciprocamente, diciamo così. La partecipazione di Lorenzo è stata un errore.

Guardando a ritroso nelle precedenti edizioni, e alle numerose discussioni, infine, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato di essersi chiarita con Asia Argento. Chiarimento impossibile, invece, con Alba Parietti:

Per chiarirmi con tutti, dovrei fare un G20! Con Asia Argento, ci siamo chiarite, è una donna intelligente. Alba Parietti, invece, non è stata una concorrente divertente. I nostri scambi avevano un sottotesto rancoroso e non erano più divertenti. Lei usciva da Ballando con le Stelle e continuava, la cosa non finiva lì. Una volta sono andata da Giletti, eravamo sedute una di fronte all’altra. Lei torna a casa e scrive sui social “Oggi finalmente ho visto Selvaggia a figura intera e ho capito perché è tanta frustrata”. Lì capisci che il gioco non è più un gioco. Come ho risposto? Mi sono messa a dieta!