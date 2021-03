L’ospitata di Selvaggia Lucarelli nella prima puntata della seconda stagione de L’Assedio nella quale rivelò il suo passato alle prese con una relazione tossica si dimostrò il momento migliore del programma ma anche il più breve, così Daria Bignardi decise di invitarla anche nelle successive puntate del talk show di Nove per raccontare la sua esperienza con la dipendenza affettiva nei confronti di un ex fidanzato.

Adesso il racconto della giornalista e influencer diventa La mia storia, un podcast in sei puntate realizzato da Chora Media in uscita mercoledì 24 marzo disponibile su tutte le app free. Ad annunciarlo è la stessa Lucarelli in un’intervista a Elvira Serra sul Corriere della Sera, con una similitudine di grande impatto emotivo:

Selvaggia dichiara che proprio il suo invito a L’Assedio è stata la molla che l’ha portata ad aprirsi su questa esperienza molto particolare:

“Era una di quelle cose che macinavo dentro di me da tanto tempo, questa vicenda si è chiusa molti anni fa. Ne avevo già accennato nei miei libri, sia in quelli più sentimentali come Che ci importa del mondo sia in quelli più ironici come Dieci Piccoli Infami. Poi è successo che davanti a un caffèDaria Bignardi, con la quale ci passiamo il testimone nelle Mattine di Radio Capital, mi chiedesse perché fossi a Milano. Ero arrivata per amore, risposi, e poi ero rimasta per guarire da quell’amore. Guarire non è un verbo consueto, abbinato all’amore. Lei era stupita che potesse essere capitato a una come me. Ne riparlammo in tivù a L’assedio e per me è stata una liberazione. Lì ho provato il desiderio di condividere questa esperienza”.