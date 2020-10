Daria Bignardi torna su Nove con una nuova stagione de L’Assedio, al via da questa sera – mercoledì 21 ottobre – in prima serata sul canale 9 del DTT. Dopo lo stop della scorsa primavera e un ritorno in onda ‘vuoto’ e ‘silenzioso’ come richiesto dai protocolli anti-Covid, la Bignardi torna alle sue interviste con quattro puntate speciali in onda in un giorno non certo facile del palinsesto tv. A rendere il clima meno ‘gelido’ in studio ci pensa in questa edizione speciale il cantautore Lucio Corsi con la sua band glam rock.

Per la prima puntata non si poteva partire che dalla Pandemia: ospite del debutto Massimo Galli, primario di Malattie infettive al Sacco di Milano, ma anche Zerocalcare, in libreria con Scheletri ma diventato anima collettiva del lockdown di primavera con Rebibbia Quarantine a Propaganda Live. Altri ospiti Stefano Mancuso, botanico e direttore del laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale, Selvaggia Lucarelli, Skin, Giovanni Storti e Francesco Bianconi. E noi la seguiremo in diretta con il nostro liveblogging.

L’Assedio 2020, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Il programma è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. Un programma di Daria Bignardi e Giovanni Robertini scritto con Federica Campana e con Silvia Righini e Chiara Schiaffino. Collaboratori ai testi Dario Falcini, Stefano Sgambati, Ivan Carozzi. Regia Cristiano D’Alisera, scenografia Francesca Montinaro, fotografia Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie Patrizia Sartori. Va in onda ogni mercoledì, per 4 settimane, dalle 21.15 su Nove ed è poi disponibile su DPLay.