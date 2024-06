“Fare la direttrice di Rai3 è stato forse l’unico vero grande errore della mia vita. Ho accettato di farlo perché era un momento particolare, mi ero ammalata – una malattia seria – avevo fatto 4 cicli di chemioterapia. Mi arrivò la proposta: quando esci da una cosa così hai bisogno di non pensarci… e allora accettai questa follia di fare la direttrice di Rai3“. A rivelarlo è Daria Bignardi, che è stata alla direzione della terza rete della tv pubblica tra febbraio 2016 e luglio 2017. Ospite di Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, la giornalista, in promozione per il suo nuovo libro Ogni prigione è un’isola (Mondadori), ha raccontato: “Per carità, a Rai3 ho fatto anche cose belle, per esempio Sono Innocente, programma sugli errori giudiziari, o Stato Civile, sui matrimoni omosessuali. Le persone che lavoravano a Rai3 erano bravissime, ho fatto un sacco di amicizie. Ma proprio non era il mio ruolo. Io sono un’autrice, lì invece è un altro lavoro. Per lavorare in Rai devi avere gli anticorpi. Era una posizione di potere? Brutto! Io proprio non ci sto bene, non è il mio, ho fatto veramente molto fatica (… ) Alla fine mi sono dimessa, rinunciando al denaro“.

Nel corso della piacevole intervista con i due comici, Daria Bignardi ha ripercorso la sua carriera, dagli inizi come redattrice di Milano, Italia di Gad Lerner su Rai3, al debutto davanti alle telecamere come inviata a Mixer Cultura di Giovanni Minoli, fino alle conduzioni di Tempi Moderni, Grande Fratello (“con Pietro Taricone c’era un’intesa particolare, era un ragazzo un po’ speciale“, “avevo un contratto per tre anni, dopo il secondo Gf rimasi incinta pur di non fare il terzo“), La Fattoria e Le Invasioni Barbariche.

Daria Bignardi e l’incontro con Silvio Berlusconi

Tra gli aneddoti, l’incontro con Silvio Berlusconi, proprio nel periodo in cui la Bignardi era direttrice di Rai3: “Presenziai ad una puntata di un programma di Bianca Berlinguer dove lui era ospite, ma non fu un bell’incontro: avevo i capelli grigi, corti, non stavo benissimo, lui mi guardò con disprezzo. Ecco, non ci fu un grande feeling. Mi guardò male“.