Daria Bignardi: età, marito e figli, la malattia, dove vive, le lauree, profilo Instagram

Tutto sulla scrittrice e conduttrice televisiva e radiofonica, cosa ha avuto, quali sono le sue condizioni oggi, la casa, la famiglia

Daria Bignardi ha 64 anni ed è una giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica e scrittrice, è tornata recentemente in libreria con un libro sul tema della solitudine. Ospite a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, ha raccontato cosa l’ha portata a riflettere su questo tema, parlando anche della sua vita in generale e della sua carriera.

Dai figli, alla malattia, fino al marito e all’attuale compagno, non tutti conoscono gli aspetti più riservati della Bignardi, che è una delle figure di rilievo non solo della televisione italiana ma anche del panorama radiofonico. Cosa c’è da sapere su di lei.

Dove vive Daria Bignardi, chi è il compagno, cosa ha studiato: tutto su di lei

Nata a Ferrara, Daria Bignardi vive praticamente da sempre a Milano, dove ha un meraviglioso appartamento che rispecchia la sua personalità, elegante e raffinato, con tantissimi libri sparsi praticamente ovunque. La scrittrice e conduttrice ha due figli, Ludovico Manzoni, nato dal suo primo matrimonio con Nicola Manzoni ed Emilia Sofri, nata dal secondo matrimonio con Luca Sofri. La relazione con il giornalista si è conclusa nel 2018 e dopo due anni, nel 2020 la scrittrice e conduttrice ha ufficializzato la storia con Stefano Aletti, importante manager e imprenditore italiano.

Daria Bignardi ha frequentato il liceo classico di Ferrara, successivamente si è iscritta dal Dams di Bologna, ma non ha conseguito la laurea perché ha scelto di iniziare subito a lavorare. Si è infatti concentrata fin da giovanissima sulla sua carriera giornalistica, nel 1984 si è trasferita a Milano dove ha iniziato a collaborare con il settimanale Panorama e agli inizi degli anni Novanta – dopo essere diventata giornalista professionista – ha iniziato a lavorare per Rai 3.

Si può affermare con assoluta certezza che quella di Daria Bignardi sia stata, e continua a esserlo tutt’oggi, una carriera eclettica. La giornalista e conduttrice ha spaziato da programmi come reality show, ha condotto la prima edizione del Grande Fratello, fino a format di approfondimento come Le invasioni barbariche. Contestualmente ha condotto e conduce programmi di successo in radio e anche i suoi libri sono dei grandi successi. Nella sua vita non sono mancati momenti difficili, come quello in cui ha scoperto di avere una malattia, Daria Bignardi, infatti, ha avuto un tumore al seno, cosa di cui ha parlato più volte, dicendo di aver superato “una malattia molto seria” di cui si ammalano milioni di donne.

Quando Daria Bignardi ha parlato del suo tumore ha spiegato come non ama il linguaggio che usa termini come “battaglia”, “vincitori e vinti”, chiarendo come il cancro al seno sia una cosa comune e se si è fortunati si riesce a superare. Ha poi spiegato più volte quanto la prevenzione sia fondamentale e aiuta. Ha poi aggiunto: “(…) Non penso ci sia nulla di coraggioso ed eroico nell’affrontare una malattia. Capita e se non capita è meglio, ma se capita bisogna curarsi e sperare che non ritorni“. Parole che hanno reso il suo discorso sulla malattia in controtendenza su quelli che spesso vengono fatti da altri personaggi famosi come lei.

Daria Bignardi è molto attiva sui social, ha un profilo Instagram che conta 213mila followers, su cui condivide spesso temi d’attualità, notizie legate alla sua carriera e ai suoi appuntamenti lavorativi.