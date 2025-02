Selma Ezzine è la vincitrice della quarta edizione di ‘Dalla strada al palco’, il talent show di Rai 1 condotto da Bianca Guaccero e Nek. La giovane cantante ha guadagnato il titolo di ‘Artista di strada dell’anno’ ed un premio in denaro dal valore di 10 mila euro in gettoni d’oro.

Nella finale di venerdì 7 febbraio 2025, ha ottenuto il punteggio di 841 punti. Vanta anche un altro record: durante le qualificazioni, la ragazza ha conquistato il numero più alto di voti.

Ha 20 anni, vive a San Giorgio del Sannio (in provincia di Benevento) insieme con i suoi genitori, arrivati quasi 36 anni fa dal Marocco.

Di origini marocchine, è una ex studentessa di giurisprudenza e cantante. Si mantiene cantando eventi, matrimoni e serate. Si è esibita in strada questa estate con il suo amico Marco Zollo in Puglia. Ha studiato al liceo musicale ma per il canto è praticamente autodidatta.

“La prima volta che mi sono esibita in strada ero scettica. Mentre cantavo, poi, ho iniziato a vedere tanta gente che si fermava ad ascoltare e a lasciare delle monete. Ho sentito un’emozione nuova. Le mie canzone le dedico a mia mamma e a mio padre che credono in me” ha rivelato nel video di presentazione che ha anticipato la sua esibizione su ‘The Greatest Love of All’ di Whitney Houston.

“La mia più grande passione che, oggi, è anche il mio lavoro è il canto. Quando ho lasciato l’università pensavo che i miei genitori non fossero fieri di me. Mio padre soprattutto, però, mi ha detto: ‘Se la tua strada è il canto la deve seguire e basta’. Esibirmi su questo palco è stato emozionantissimo. Credo poco in me stessa, non mi aspettavo proprio il calore delle persone, i loro applausi. Mi sono sentita soprattutto protetta e non giudicata. La prima cosa che ho fatto subito dopo essere uscita dallo studio è chiamare i miei genitori. Se dovessi vincere dedicherei la vittoria alla mia famiglia. A cui voglio un mondo di bene”. Stasera si è esibita con Big Mama su ‘Lady Marmalade’.

Instagram @selma__ezzine