“Dalla strada al palco” torna, stasera, venerdì 7 febbraio 2025, con una la puntata finale alle 21.30 su Rai 1 con la conduzione di Nek e Bianca Guaccero. Si conclude così questo nuovo viaggio nel mondo degli artisti di strada con le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività. Il format originale, nato da un’idea di Carlo Conti, è prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me.

Lo studio completamente rinnovato, affiancato da un grande palco esterno, continua ad ospitare anche le coreografie del corpo di ballo e i numeri di artisti di fama mondiale. Ad accompagnarli, la band del Maestro Luca Chiaravalli.

Chi sono i finalisti di Dalla strada al palco 2025?

I finalisti dell’edizione 2025 del programma sono: Pierpaolo Foti, Antonio Nicolosi, Giorgina, Denisa Curtasu, Ginevra Giuli, Jonny e Manuel, Francesco Sicilia, Selma Ezzine, Domenico Vaccaro, Glenn Folco.

Dalla strada al palco 2025 puntata finale 7 febbraio: gli ospiti

La serata finale è una grande festa, con tantissimi ospiti pronti a salire sul palco per sostenere gli artisti di strada finalisti ed esibirsi con loro: tra questi, Amii Stewart, gli Eiffel 65, i ballerini Tommaso Stanzani e Angelica Gismondo, il quartetto d’archi Alter Echo, Giusy Ferreri, Fausto Leali e Lorenzo Licitra.

L’ultima puntata fa il pieno di ospiti: Luca Argentero, Ema Stockholma e Massimo Lopez. Ad accompagnare i finalisti anche Katia Ricciarelli, Ron e Big Mama.

“Dalla strada al palco” nasce da un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Riccardo Sfondrini, Simona Iannicelli, Francesca Capua, Andrea Cancellario.

Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me. A cura di Daniela Di Mario, Fabio Olivieri e, per Stand by me, di Francesco Sturlese. Produttrice esecutiva Rai: Roberta Bellagamba. Produttrice esecutiva Stand By Me: Claudia Santilio. La regia è di Luigi Antonini.

Dalla strada al palco finale 7 febbraio 2025: dove vederla in diretta tv e live streaming

Il talent show, oltre che durante la messa in onda su Rai 1, è visibile in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, è possibile anche rivedere o recuperare le puntate.