Sei Sorelle, anticipazioni puntata oggi, 1° settembre 2022

Anche oggi, giovedì 1° settembre 2022, alle 16:00 su Raiuno va in onda una nuova puntata di Sei Sorelle (“Seis hermanas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Rai ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei nuovi episodi della soap italiana Il Paradiso delle Signore.

Sei sorelle è stata trasmessa in Spagna dal 2015 al 2017 su La 1, per un totale di 489 puntate: per ora, non è noto se la soap andrà in onda anche in inverno (magari in un’altra collocazione o su una rete differente) o se andrà in pausa per poi tornare in estate nel 2023.

Programmi Tv Sei sorelle: trama, cast e puntate della nuova soap opera spagnola su Raiuno Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la vita delle sei sorelle Silva, costrette nella Madrid del 1913 a prendere in mano l’azienda del padre defunto per non perdere il proprio status nell’alta borghesia spagnola di quegli anni. Una sfida non facile, tra maschilismo, duro lavoro e sentimenti che travolgono e cambiano le loro vite.

Sei Sorelle, anticipazioni puntata 63 del 1° settembre 2022

Nella puntata in onda giovedì 1° settembre 2022, dal titolo “L’epidemia”, Elisa (Carla Díaz), per poter festeggiare il suo debutto al casinò di Madrid, va a chiedere aiuto a Donna Dolores (Kiti Mánver), senza dire nulla alle sue sorelle.

Amalia, intanto, ricatta Francisca (María Castro), minacciandola di rivelare la vera identità de la Bella Margherita. Alla fabbrica, inoltre, un’operaia muore all’improvviso. Cristobal (Álex Gadea), attribuendo il decesso ad un’epidemia di vaiolo che si sta diffondendo in città, mette la Tessuti Silva in quarantena.

Come vedere Sei Sorelle su RaiPlay

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Sei sorelle e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai.

Su RaiPlay, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Raiuno; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.