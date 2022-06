Sei sorelle è la soap opera spagnola che sta tenendo compagnia nei mesi estivi al pubblico di Raiuno. In onda dal 30 maggio 2022, la soap è trasmessa dalle 16:00 alle 17:00, prendendo lo spazio occupato in inverno da Il Paradiso delle Signore.

La serie è andata in onda su La 1 dal 2015 al 2017, per un totale di 489 puntate. Al centro del racconto, ambientato a Madrid nel 1913, le vite delle sei sorelle Silva, costrette a prendere in mano l’azienda del padre defunto per non perdere il proprio status nell’alta borghesia spagnola di quegli anni. Una sfida non facile, tra maschilismo, duro lavoro e sentimenti che travolgono e cambiano le loro vite.

Le anticipazioni di Sei sorelle

Anticipazioni 6-10 giugno 2022 (episodi 4-8)

Lunedì 6 giugno

La crisi economica dell’azienda è molto grave. Diana cerca di convincere Don Aurelio a farsi anticipare le spese necessarie alla produzione dei panni verdi; Adela va a parlare con German per non perdere Ville de Paris come cliente; Francisca visita in anonimato l’Ambigù. Intanto, Blanca viene invitata dalla suocera ad una cena di beneficenza.

Martedì 7 giugno

Lo sciopero dei lavoratori continua. Per non ritardare le consegne delle commesse ed evitare il fallimento, Diana propone alle sorelle di lavorare in fabbrica.

Mercoledì 8 giugno

L’infatuazione di Elisa viene erroneamente interpretata da Diana come il frutto delle lusinghe di Salvador. Gabriel propone a Francisca una soluzione che le permetterebbe di esibirsi nel locale dei suoi genitori in anonimato.

Giovedì 9 giugno

Le spese per i preparativi delle nozze impensieriscono molto Blanca che non riesce a contenere l’ossessione di Doña Dolores per lo sfarzo. Mentre Salvador insiste per avere un colloquio telefonico con Don Fernando, Celia convince Petra a mettere in funzione un macchinario difficile da gestire.

Venerdì 10 giugno

Jesus cerca di convincere Miguel a denunciare la fabbrica per l’infortunio dovuto a un malfunzionamento di un telaio. Elisa escogita un piano per incontrarsi da sola con Salvador, senza essere scoperta dalle sorelle.

Sei sorelle su RaiPlay

Ovviamente, è possibile vedere la soap anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Dal sito è possibile anche recuperare le puntate già andate in onda: a questo link la pagina ufficiale della soap.