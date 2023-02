Sei donne – Il mistero di Leila, la nuova fiction in onda su Raiuno ed in streaming su RaiPlay a partire da martedì 28 febbraio 2023, racconta non solo una storia, ma più storie di donne, ognuna con un proprio bagaglio di esperienze e sofferenze che rispecchiano le condizioni in cui trovano numerose donne oggi. Per mettere in scena questo racconto, era dunque necessario avere un cast composto in gran parte da interpreti femminili.

E così è stato: Maya Sansa (Tutto può succedere) dà volto alla protagonista, la Pm Anna Conti, che nel corso delle puntate si ossessiona per il caso della scomparsa della giovane Leila Mantoni (Silvia Dina Piacente) convinta che la giovane sia in pericolo.

La sua indagine passa attraverso la testimonianza di altre donne, ognuna portavoce di una determinata situazione di disagio o difficoltà, a cui danno voce attrici molto note a chi segue le serie tv italiane.

Il cast di Sei donne – Il mistero di Leila

La protagonista

Maya Sansa è Anna Conti: Pubblico Ministero di Napoli, con un problema di alcolismo che è riemerso dopo che il marito Roberto (Pier Giorgio Bellocchio) le ha detto di essersi innamorato di un’altra donna. Mentre affronta la separazione inizia ad indagare al caso della scomparsa di Leila, che fa riemergere in lei ricordi legati al suo doloroso passato: anche per questo Anna si convince che la giovane sia un pericolo e che debba fare di tutto per trovarla, anche agire senza rispettare le regole.

Le donne del titolo

Le sei donne del titolo della serie sono rappresentate da Anna e da altri cinque personaggi, a cui la fiction dedica ampio spazio nel corso delle puntate.

Ivana Lotito è Michela: la zia materna di Leila, di cui vorrebbe la custodia dopo la morte di Giulia (Giulia Fiume), madre della ragazza e sua sorella. Si scontra spesso con Gregorio (Maurizio Lastrico), patrigno di Leila, ma anche con la nipote, che le chiede di lasciarla in pace.

Isabella Ferrari è Viola: vicina di casa di Gregorio e Leila, che vive gran parte della sua vita in casa, a prendersi cura del figlio e del marito Lorenzo (Fausto Maria Sciarappa). Ma Anna capisce subito che le sta nascondendo qualcosa.

Denise Tantucci è Alessia: allenatrice di Leila ed Aysha (Cristina Parku), con cui ha un rapporto speciale, che insospettisce Anna. La Pm vuole andare più a fondo anche nel rapporto tra la donna e il suo compagno Enrico (Simone Borrelli), fino a scoprire un trauma legato al suo passato.

Cristina Parku è Aysha: la migliore amica di Leila, con cui lega dopo la morte della madre. È lei a farla appassionare all’atletica leggera.

Gli uomini della serie

I personaggi femminili sono affiancati anche da alcuni maschili, che ruotano intorno alle loro storie.

Alessio Vassallo è Emanuele Liotta: ispettore da poco giunto a Taranto dalla Sicilia, inizialmente non gradisce i metodi e l’atteggiamento di Anna, con cui si scontra fino a chiedere di poter lavorare con qualcun altro. Ma presto capisce che la determinazione della donna è legata al suo passato e, confrontandosi con lei, ne diventa il braccio destro, anche se questo vuol dire passare meno tempo con il suo fidanzato.

Pier Giorgio Bellocchio è Roberto: marito di Anna, da poco vive fuori casa, da quando ha detto alla moglie di avere un relazione con un’altra donna, più giovane di lui, di cui si è innamorato.

Maurizio Lastrico è Gregorio Mantoni: patrigno di Leila e marito di Giulia, è accusato di aver rapito la ragazza e di averla portata via dopo che Michela lo ha minacciato di volergli portare via la custodia.

Filippo Marsili è Tiziano: figlio di Anna e di Roberto, studia a New York, ma torna in Italia dopo essere stato espulso per aver preso parte ad una rissa, cosa di cui però non vuole parlare con i genitori.

Simone Borrelli è Enrico: fidanzato di Alessia, su cui Anna nutre alcuni sospetti relativamente al suo rapporto con Leila ed Aysha.

Gianfelice Imparato è Marcello Trifoni: superiore di Leila in Procura, è colui che vorrebbe che la donna smettesse di indagare sulla scomparsa di Leila, che reputa essere un allontanamento volontario.

Fausto Maria Sciarappa è Lorenzo: marito di Viola.

Gli altri personaggi

Giulia Fiume è Giulia Mantovi, madre di Leila e moglie di Gregorio;

Alessio Del Mastro è Francesco;

Francesca Fioretti è Chiara;

Anna Terio è Benedetta;

Lucia Nigri è Gloria;

Renata Di Leone è la madre di Aysha;

Giusy Frallonardo è la professoressa Vinti.