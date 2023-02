Una serie mistery che unisce ed intreccia le vite di un gruppo di personaggi femminili, con segreti, passioni e sorprese: è Sei Donne-Il mistero di Leila, la nuova serie tv che Raiuno proporrà da martedì 28 febbraio 2023 e per cui oggi, giovedì 23 febbraio 2023, è stata indetta una conferenza stampa, alle 12:00, che TvBlog seguirà in liveblogging.

A presentare questa nuova serie, oltre a Maria Pia Ammirati (direttrice di Rai Fiction), Leonardo Ferrara (capostruttura di Rai Fiction) ed Anastasia Michelagnoli (produttrice di IBC Movie), sono presenti anche i creatori Ivan Cotroneo e Monica Rametta ed il regista Vincenzo Marra.

E poi, ovviamente, il cast: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Alessio Vassallo e Maurizio Lastrico. Sei donne, in tre prime serate, racconterà la storia della misteriosa sparizione di una ragazza, Leila.

Ad indagare c’è il Pm Anna Conti (Sansa), che sviluppa un’ossessione verso questo caso anche per via del suo passato. Nel corso della sua indagine, Anna incontra alcune donne che, in un modo o nell’altro, sono coinvolte nella vita di Leila: Michela (Lotito), zia della ragazza; Alessia (Tantucci), allenatrice di Leila; Viola (Ferrari), vicina di casa; Aysha, migliore amica di Leila e Giulia, la madre della ragazza, morta anni prima.