Secret Invasion, il trailer della nuova serie dei Marvel Studios: quando esce e di cosa parla

La Fase Cinque dell’Universo Cinematografico Marvel, parte della cosiddetta Saga del multiverso, è stata ufficialmente aperta una manciata di settimane fa dal film Ant-Man and the Wasp: Quantumania e tra i tanti progetti Marvel che faranno parte di questa fase da qui al 2024, quando la Fase Sei sarà inaugurata dal nuovo film Fantastic Four, c’è anche la miniserie Secret Invasion, pronta a sbarcare su Disney+ il 21 giugno 2023.

Di cosa parla Secret Invasion

Secret Invasion, in lavorazione da più di due anni, sarà incentrata su Nick Fury, interpretato ancora una volta da Samuel L. Jackson, e suoi suoi alleati che saranno chiamati a contrastare l’invasione della Terra da parte di alieni mutaforma conosciuti come Skrull.



Chi non si è perso neanche un film o una serie tv dell’Universo Cinematografico Marvel sa già di cosa stiamo parlando: gli Skrull sono stati introdotti nel 2019 nel film Captain Marvel e sono tornati a mostrarsi al pubblico nelle scene post-credit del film Spider-Man: Far From Home e della serie tv WandaVision

.

Il cast di Secret Invasion

Nick Fury non sarà l’unico personaggio dell’Universo Cinematografico Marvel a tornare in Secret Invasion. Anche Maria Hill, l’ex agente di alto rango dello S.H.I.E.L.D., tornerà in questa occasione sempre interpretata da Cobie Smulders e la stessa sorte toccherà all’ex agente della CIA Everett Ross, interpretato da Martin Freeman nei due film di Black Panther.

Tra le vecchie conoscenze del MCU ci saranno anche l’alter ego di War Machine, James Rhodes, interpretato da Don Cheadle, e il capo degli Skrull, Talos, interpretato ancora una volta da Ben Mendelsohn.

Tra i nuovi ingressi nell’Universo Cinematografico Marvel ci saranno Emilia Clarke e Olivia Colman. L’indimenticata interprete di Daenerys Targaryen ne Il Trono di Spade sarà G’iah, la figlia di Talos già vista in giovane età in Captain Marvel. Qui G’iah sarà cresciuta e proverà del risentimento nei confronti di Nick Fury, non riuscito a mantenere la promessa di trovare una nuova casa agli Skrull. Olivia Colman, invece, interpreterà Sonya Falsworth, vecchia amica di Nick Fury.

Episodi e data di uscita

Secret Invasion sarà composta da 6 episodi di una durata variabile tra i 40 e i 50 minuti. Il debutto della miniserie è stato fissato per il 21 giugno 2023, ovviamente su Disney+. Come già accaduto per altre serie dei Marvel Studios e non solo, anche Secret Invasion diventerà un appuntamento settimanale per gli utenti della piattaforma di streaming: il 21 giugno sarà distribuito il primo episodio e i cinque rimanenti arriveranno di settimana in settimana fino al gran finale.

Il trailer di Secret Invasion

Ecco il trailer diffuso in queste ore da Disney+: