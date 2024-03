Il ritorno alla fiction Mediaset di due “colonne” del genere: potremmo definire così Se potessi dirti addio, la nuova serie tv di Canale 5 che vede nel cast Gabriel Garko ed Anna Safroncik, in onda da venerdì 29 marzo 2024 per tre prime serate, anche in streaming su Mediaset Infinity.

Garko, in effetti, è stato protagonista di numerosissime fiction Mediaset negli anni scorsi (l’ultima, Il bello delle donne… Alcuni anni dopo, risale al 2018), così come Safroncik per anni è stata alla guida del cast de Le tre rose di Eva, altra serie molto nota agli appassionati del genere.

Ora, i due interpreti tornano sul piccolo schermo insieme, nei panni di una terapeuta e di un misterioso paziente, legati da un evento del passato tutto da scoprire nel corso degli episodi e che li vedrà fare la conoscenza l’uno dell’altra.

Il cast di Se potessi dirti addio

Marcello De Angelis (Gabriel Garko)

All’inizio, quando è ricoverato all’ospedale Sant’Erminia, non si conosce neanche il suo nome: per tutti è semplicemente Paziente 13. Un uomo di 45 anni, dal carattere scontroso e con la passione per gli alberi. Quello che i medici sanno di lui è che, un anno prima, è stato ritrovato privo di conoscenza in un dirupo, è stato in coma e si è risvegliato senza ricordare nulla di sé e della sua vita. Grazie al percorso con la dottoressa Elena Astolfi (Anna Safroncik), scopre di chiamarsi Marcello e di essere l’ex titolare di un’azienda di pianoforti che lui stesso costruiva. Nella sua “vita precedente”, Marcello era sposato, aveva fatto esperienza di un grande dolore che torna a tormentarlo e lo mette di fronte alla sua identità. Non è solo la psicoterapia a legare Marcello a Elena, ma sono anche le strane coincidenze che riguardano il passato di entrambi, uniti in qualche modo da un destino comune.

Elena Astolfi (Anna Safroncik)

Elena è una terapeuta che aiuta i pazienti a superare piccoli e grandi traumi. È innamorata di Lorenzo (Cristiano Pittarello), marito e padre amorevole di Anita (Giulietta Rebeggiani) e Arianna (Elena Vitale), le loro due figlie. A sconvolgere la sua esistenza e quella della sua famiglia è l’incidente in cui Lorenzo perde la vita, investito da un pirata della strada. Dopo un anno di aspettativa, torna a lavorare e conosce il Paziente 13, Marcello. I due sono uniti da strane circostanze che riguardano le loro vite e i traumi del passato: lui avrebbe bisogno di ricordare, lei di dimenticare, per riuscire a superare la perdita che li trattiene in un tempo sospeso.

Anita (Giulietta Rebeggiani)

Figlia maggiore di Elena, Anita è un’adolescente in cui convivono l’inquietudine dell’età e la rabbia per una perdita non ancora elaborata. In perenne conflitto con la madre – a cui sembra rimproverare anche la morte del padre -, Anita cerca il suo posto nel mondo passando per piccole e grandi disubbidienze e per il rifiuto di una passione che prima condivideva con suo padre, l’equitazione. Frequenta la sua amica Ginevra (Nicole Centanni), una sorta di Lucignolo con il motorino – che per Anita sarebbe proibito – e malvolentieri si prende cura della sorellina quando Elena è in ospedale a lavorare.

Arianna (Elena Vitale)

Arianna è la figlia minore di Elena. La musica la legava al padre e, ora che non c’è più, lei sembra aver sviluppato una profonda ostilità per lo studio del pianoforte. Elena dovrà imparare a capire le paure della piccola Arianna per aiutarla ad affrontarle, ma sarà Marcello ad aprire un varco nel cuore della piccola Arianna, conquistando la sua fiducia e lo farà proprio attraverso la musica.

Giovanna (Clara Greco)

Amica di Elena e infermiera nella stessa struttura ospedaliera, Giovanna rappresenta una specie di zia per Anita e Arianna. É una donna spiritosa in cerca di un uomo da amare che forse potrebbe trovare proprio all’interno dell’ospedale. Ha sempre la battuta pronta e sa dare buoni consigli: per Elena è una vera spalla su cui ridere e su cui piangere.

Aurelia (Myriam Catania)

Donna affascinante e sola, Aurelia soffoca il suo dolore suonando il pianoforte che spadroneggia nel suo elegante salone. Aveva una famiglia che è andata distrutta per una grave perdita e per il marito scomparso senza lasciare tracce. Quando Elena suonerà alla sua porta per rivelargli che Marcello è vivo e che ha perso la memoria, Aurelia proverà sentimenti contrastanti: dall’incredulità passerà al desiderio di capire e all’invidia per la condizione di Marcello, che secondo lei ha smesso di soffrire proprio perché non ricorda il loro passato insieme.

Carlo (Marco Cocci)

Carlo gestisce con Marcello l’azienda costruttrice di pianoforti. É suo amico e sembra davvero felice di apprendere la notizia che il suo socio è vivo e che sta bene, anche se ha dimenticato tutto, compreso il loro legame. Vuole aiutarlo a ricordare: va a trovarlo in ospedale, gli porta delle fotografie, gli racconta della loro amicizia e della loro azienda, lo assiste quando Marcello viene dimesso e attende fiducioso che lampi di ricordi tornino a restituirgli il suo vecchio amico. Carlo, però, racconta a Marcello anche dettagli scomodi sul loro passato e su presunte cattive abitudini di un uomo che non sembra più tanto buono e corretto.

Commissario Diego Carli (Francesco Venditti)

Uomo paziente e leale, accoglie le “visite” in commissariato di Elena che gli manifesta i suoi dubbi, le sue intuizioni e che, neanche troppo velatamente, lo accusa di non indagare a fondo sulla morte di suo marito Lorenzo. É passato un anno, le indagini sono praticamente chiuse ed Elena non riesce a convivere con l’idea che l’assassino di suo marito non sia stato consegnato alla giustizia. Sensibile e attento – e anche un po’ attratto dalla forza e della determinazione di Elena –, Carli acconsente ad approfondire alcune suggestioni di Elena e, insieme a lei, riesce a sciogliere i nodi di quell’omicidio stradale.

Lucia (Zoe Massenti)

Ragazzina con un trauma alle spalle, Lucia è una paziente di Elena che viene dimessa suo malgrado: non si sente pronta a uscire dall’ospedale e ad affrontare il mondo. Solo Elena riesce a convincerla del contrario. Per affetto e gratitudine, proprio Lucia svela a Elena il primo dettaglio che spinge la dottoressa ad andare dal commissario Carli: Lucia ha infatti conosciuto una certa Nadia (Agata Samperi), prostituta sulla Prenestina, che sembra sia stata testimone dell’omicidio di Lorenzo, quella notte di un anno fa.

Altri personaggi

Agata Samperi è Nadia;

Andrea Napoleoni è Vito;

Enzo Casertano è Corsini.