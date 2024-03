Sei dopo la sua ultima partecipazione a una fiction, Gabriel Garko torna protagonista di un nuovo progetto seriale: Se potessi dirti addio, di Canale 5, segna infatti il suo ritorno su un set televisivo, per un thriller in cui è affiancato da Anna Safroncik, anche lei volto molto amato dal pubblico delle fiction Mediaset. Insieme, propongono al pubblico una storia che promette passione e colpi di scena. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando va in onda Se potessi dirti addio?

La nuova fiction di Canale 5 va in onda a partire da venerdì 29 marzo 2024, alle 21:30.

Se potessi dirti addio, la trama

Le foto di Se potessi dirti addio, su Canale 5 Guarda le altre 24 fotografie → Elena Astolfi (Anna Safroncik) è una donna che perde il marito Lorenzo (Cristiano Pittarello) in un incidente stradale e resta vedova con due bambine, l’adolescente Anita (Giulietta Rebeggiani) e la piccola pianista Arianna (Elena Vitale).

Dopo un anno, l’indagine viene archiviata, ma Elena non si rassegna, tanto che, il commissario Diego Carli (Francesco Venditti) la aiuterà nelle indagini. Quando torna al suo lavoro di psicoterapeuta, subito le viene affidato un paziente, Marcello De Angelis (Gabriel Garko), che sembra avere delle connessioni con quanto è successo.

Elena entra così in conflitto con la sua professione, perché indaga nella mente di quest’uomo che ha perso la memoria non solo per aiutarlo a guarire, ma soprattutto per capire se è coinvolto nell’incidente del marito. Tra momenti di tensione e colpi di scena, i due personaggi condividono un dolore che a volte li unisce e a volte li separa. Marcello, infatti è tormentato da un segreto che riguarda la sua vita privata, ma è davvero inconsapevole di quanto gli è accaduto, o sta mentendo?

Se potessi dirti addio, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della fiction sono sei, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 le manda in onda due per volta, per tre prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 12 aprile.

Se potessi dirti addio, il cast

Gabriel Garko e Anna Safroncik guidano il cast nei panni dei protagonisti, affiancati da un nutrito gruppo di interpreti.

Gabriel Garko è Marcello De Angelis: all'inizio, quando è ricoverato all'ospedale Sant'Erminia, non si conosce neanche il suo nome: per tutti è semplicemente Paziente 13. Un uomo di 45 anni, dal carattere scontroso e con la passione per gli alberi. Quello che i medici sanno di lui è che, un anno prima, è stato ritrovato privo di conoscenza in un dirupo, è stato in coma e si è risvegliato senza ricordare nulla di sé e della sua vita.

Anna Safroncik è Elena Astolfi: è una terapeuta che aiuta i pazienti a superare piccoli e grandi traumi. È innamorata di Lorenzo (Cristiano Pittarello), marito e padre amorevole di Anita (Giulietta Rebeggiani) e Arianna (Elena Vitale), le loro due figlie. A sconvolgere la sua esistenza e quella della sua famiglia è l'incidente in cui Lorenzo perde la vita, investito da un pirata della strada.

Giulietta Rebeggiani è Anita: figlia maggiore di Elena, Anita è un'adolescente in cui convivono l'inquietudine dell'età e la rabbia per una perdita non ancora elaborata.

Elena Vitale è Arianna: è la figlia minore di Elena. La musica la legava al padre e, ora che non c'è più, lei sembra aver sviluppato una profonda ostilità per lo studio del pianoforte.

Clara Greco è Giovanna: amica di Elena e infermiera nella stessa struttura ospedaliera, Giovanna rappresenta una specie di zia per Anita e Arianna.

Myriam Catania è Aurelia: donna affascinante e sola, Aurelia soffoca il suo dolore suonando il pianoforte che spadroneggia nel suo elegante salone. Aveva una famiglia che è andata distrutta per una grave perdita e per il marito scomparso senza lasciare tracce.

Marco Cocci è Carlo: gestisce con Marcello l'azienda costruttrice di pianoforti. É suo amico e sembra davvero felice di apprendere la notizia che il suo socio è vivo e che sta bene, anche se ha dimenticato tutto, compreso il loro legame.

Francesco Venditti è il Commissario Diego Carli: uomo paziente e leale, accoglie le "visite" in commissariato di Elena che gli manifesta i suoi dubbi, le sue intuizioni e che, neanche troppo velatamente, lo accusa di non indagare a fondo sulla morte di suo marito Lorenzo.

Zoe Massenti è Lucia: ragazzina con un trauma alle spalle, Lucia è una paziente di Elena che viene dimessa suo malgrado: non si sente pronta a uscire dall'ospedale e ad affrontare il mondo.

Daniele Foresti è Antonio: è il marito di Sara, una ragazza incinta ricoverata dopo un incidente stradale. Sara è in coma e il giorno del parto si avvicina: Antonio è preoccupato, vive praticamente tra i corridoi dell'ospedale e, per questo, conosce Marcello.

è il marito di Sara, una ragazza incinta ricoverata dopo un incidente stradale. Sara è in coma e il giorno del parto si avvicina: Antonio è preoccupato, vive praticamente tra i corridoi dell’ospedale e, per questo, conosce Marcello. Agata Samperi è Nadia;

Andrea Napoleoni è Vito;

Enzo Casertano è Corsini.

Se potessi dirti addio, regista e sceneggiatori

La serie tv è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che per Canale 5 hanno negli anni scorsi diretto, ad esempio, L’amore strappato e Svegliati amore mio. La storia nasce da un’idea di Maurizio Momi (anche produttore) e Stefano Ceccarelli (Due mamme di troppo). Quest’ultimo ha scritto il soggetto con Paola Pascolini (Un medico in famiglia). Le sceneggiature sono di Stefano Ceccarelli, Donatella Fossataro (Orgoglio), Francesco Giuffré, Simona Izzo e Leonardo Valenti (Cuori).

Dov’è stato girato Se potessi dirti addio?

Le riprese della fiction sono cominciate nell’aprile 2023 a Roma e dintorni. In particolare, la produzione ha scelto di girare nel quartiere Coppedè e nel litorale Nord tra Focene e Fregene.

Se potessi dirti addio, trailer

Ecco il trailer della serie tv:

Dove vedere Se potessi dirti addio?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Se potessi dirti addio in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.