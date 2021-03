Un altro ruolo di impegno civile, un’altra madre in cerca di verità e di giustizia per la figlia. Svegliati amore mio, la seconda opera diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e realizzata per Canale 5 vede Sabrina Ferilli ancora una volta nei panni di un personaggio che si vuole fare portavoce della battaglia contro le ingiustizie ed i poteri forti. Nella prima puntata (in tutto la miniserie è composta da tre parti) in onda questa sera, mercoledì 24 marzo 2021, alle 21:20, conosceremo meglio, quindi, la “sua” Nanà ed il suo dramma.

Cosa succede nella prima puntata di Svegliati amore mio?

Nella prima puntata incontriamo Nanà Santoro (la Ferilli), parrucchiera di provincia, madre di Sara (Caterina Sbaraglia) e moglie di Sergio (Ettore Bassi), che lavora nell’altoforno della Ghisal, acciaieria della zona che dà lavoro a tante famiglie.

Sara è una giovane promessa del nuoto: proprio durante una delle gare a cui partecipa, però, la giovane si sente male e viene ricoverata in ospedale. La Dr.sa Manuela Placido (Veruska Rossi), dopo le opportune analisi, svela la diagnosi: Sara è affetta da leucemia.

Svegliati amore mio, le foto della fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli Guarda le altre 21 fotografie → Distrutta dal dolore, Nanà inizia a notare che in ospedale non è ricoverata solo Sara, ma tanti altri bambini con il suo stesso problema e tutti cresciuti nei pressi dell’acciaieria. Facendosi aiutare dalla Dr.sa Rossi, sorge in lei il dubbio che la Ghisal, con l’emissione di polveri sottili, possa aver fatto ammalare chi vive intorno allo stabilimento.

In città intanto torna, dopo anni all’estero, Mimmo (Francesco Arca), ex fiamma di Nanà, di cui è ancora innamorato. Sergio si accorge subito dei suoi sentimenti, mentre Nanà accetta i tentativi di aiuto dell’uomo, provando in tutti i modi a trovare un modo per denunciare quanto da lei scoperto. Ad alimentare i suoi dubbi, anche la scoperta della morte di un’ex compagna di nuoto di Sara.

Svegliati amore mio, streaming

E’ possibile vedere Svegliati amore mio in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.