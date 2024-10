Si svolge oggi la presentazione di Se mi lasci non vale, il nuovo programma condotto da Luca Barbareschi, in onda da lunedì 21 ottobre

Se mi lasci non vale, conferenza stampa in diretta dalle 12:00

Anche Rai 2, a partire dalla prossima settimana, avrà il suo programma in cui coppie di persone comuni affronteranno le proprie crisi. A condurre la nuova trasmissione, dal titolo evocativo di Se mi lasci non vale, sarà Luca Barbareschi, attualmente impegnato con Ballando con le Stelle. Oggi, a viale Mazzini, nella Sala Sergio Zavoli, si tiene la conferenza stampa di presentazione.

Insieme al conduttore saranno presenti Marcello Ciannamea e Giovanni Anversa, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time. Con loro ci sarà anche Lorenzo Torraca, CEO di Verve Media Company, casa di produzione del programma.

In Se mi lasci non vale saranno protagoniste sei coppie in crisi, che, partecipando al programma, decidono di mettersi in gioco per provare a ritrovarsi. La loro permanenza in una villa alle porte di Roma, che li accoglierà per quattro settimane, sarà seguita da un team di esperti. Fra questi ci saranno psicologi, sessuologi, mental coach, con i quali le coppie potranno confrontarsi per cercare di risolvere i loro problemi.

In ogni puntata, poi, saranno presenti degli special guest, famosi e non, che proporranno ai concorrenti percorsi inediti. Lo scopo ultimo del programma sarà quello di far capire alle coppie se possono riprendere il loro cammino, con modalità differenti, o devono invece prendere strade differenti. Ogni coppia, infatti, sarà chiamata a compiere una scelta, in un senso o in un altro.

Dal promo trasmesso in tv in molti sul web hanno paragonato il programma a Temptation Island, anche se il programma in realtà, pur condividendo il genere, presenterà sostanziali differenze, come la presenza degli esperti e l’assenza di tentatori e tentatrici. Oggi nel corso della conferenza stampa si comprenderà ancora meglio come sarà il nuovo programma di Rai 2, che partirà lunedì 21 ottobre.

È in arrivo un originale esperimento sociale dove sei coppie in crisi, hanno accettato di vivere un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma. Cosa si vince? Lo scoprirete presto ❤️ Conduce il viaggio @BarbareschiLuca 👉 #SeMiLasciNonVale prossimamente su #Rai2 e su #RaiPlay pic.twitter.com/yA20gm8FaH — Rai2 (@RaiDue) October 11, 2024

TvBlog seguirà la presentazione a partire dalle ore 12:00 con il consueto liveblogging, riportando tutte le dichiarazioni dei partecipanti.