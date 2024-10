Se mi lasci non vale chiude in anticipo

Chiusura anticipata per Se mi lasci non vale. Il programma di Luca Barbareschi, che questa settimana, in occasione della seconda puntata, era stato spostato al martedì sera, facendo cambio con Boss in incognito, ora posizionato al lunedì, terminerà martedì 5 novembre. L’ultimo appuntamento della trasmissione vedrà accorpate quelle che sarebbero dovute essere tre diverse puntate, dal momento che ne erano previste in totale cinque.

Se mi lasci non vale chiuderà così con una puntata dalla durata maggiore. Già il secondo appuntamento in realtà si era allungato di trenta minuti rispetto al kick-off. L’ultima puntata dovrebbe presentare un ulteriore allungamento, arrivando a superare i 170 minuti di durata. Il programma così non cederà la linea all’ultima puntata di La fisica dell’amore, spostata a giovedì 7 novembre, sempre in seconda serata.

Ma cosa, dunque, andrà in onda il successivo martedì su Rai 2? Al posto di Se mi lasci non vale, martedì 12 novembre sarà trasmesso il torneo di tennis Nitto ATP Finals. L’evento sportivo, in onda a partire dalle 20:35, precederà la prima puntata di Sanremo Giovani 2024: il contest, creato per effettuare la prima selezione delle Nuove Proposte di Sanremo 2025, vedrà alla conduzione Alessandro Cattelan.

Intanto Rai 2 registra una nuova chiusura anticipata per un suo programma, dopo lo stop a L’altra Italia di Antonino Monteleone. Fatali anche per la trasmissione di Luca Barbareschi gli scarsi ascolti registrati con le prime due sole puntate. Lunedì 21 ottobre erano 321.000 gli spettatori sintonizzati su Rai 2, con l’1,82% di share. Per la seconda puntata, invece, il numero di teste si è ridotto a 293.000, con uno share leggermente più alto, 1,96%, grazie alla chiusura a 00:05.

“La valutazione degli ascolti non è più basata soltanto sull’ascolto live, ma sulla total audience, che comprende tutte le piattaforme e tutti gli schermi” aveva spiegato al riguardo Marcello Ciannamea nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma. Che gli ascolti di Se mi lasci non vale non siano stati soddisfacenti neanche in ottica di total audience? Per il momento non è dato sapere, ma la chiusura anticipata lascia presagire questo (TvBlog aveva recensito così la prima puntata).