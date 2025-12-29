Se Fossi In Te supera Chi Vuol Essere Milionario, Report vicino all’8%. I dati Auditel del 28 dicembre 2025

Se Fossi In Te vince su Raiuno e Chi Vuol Essere Milionario resta in scia su Canale 5. Scotti meglio nel preserale contro De Martino. Report vicino all’8% di Share. I dati Auditel della serata.

Gli italiani preferiscono la fiction. Questo il risultato della sfida televisiva della domenica con Se Fossi In Te, nuovo prodotto seriale targato Rai, che supera la concorrenza della rete ammiraglia di Cologno Monzese. Il divario non è largo, ma si rivela sufficiente per tracciare una linea di confine in termini di preferenza. Raiuno si attesta sul 18,9% mentre Canale 5, con Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ottiene il 18,4% di Share.

Punteggi molto vicini che confermano come la domenica televisiva sia una questione di priorità. Il celebre quiz di Scotti sembrava aver riacceso l’interesse di una parte importante di pubblico, le cose tuttavia sono cambiate non appena è arrivato qualcosa di nuovo dalle parti di Viale Mazzini.

Se Fossi In Te sfiora il 19% di Share

La platea televisiva si è incuriosita alla nuova miniserie anche grazie a un cast corale importante, ora bisogna capire se questa curiosità resterà un’eccezione oppure potrà dar vita a un vero e proprio trend. Rai2, invece, sceglie il ricordo di Brigitte Bardot con Le Pistolere – opera dove figura anche Claudia Cardinale – che ottiene il 2,1% di Share. La terza rete di Viale Mazzini punta su Report, le inchieste di Sigfrido Ranucci conquistano il 7,4% di Share. Zona Bianca, invece, su Rete4 sfiora il 5% di Share.

La trasmissione si ferma al 4,9%, ma aveva una strategia ben precisa. Il palinsesto della rete nella giornata del 28 dicembre 2025 è cambiato per dare spazio all’incontro fra Trump e Zelensky. Il meeting fra i due leader è stato seguito da Mediaset con approfondimenti specifici della rete cadetta a partire dalle 19.00 ora italiana che si sono dilungati poi in prima serata con lo speciale del programma di Giuseppe Brindisi.

Scotti battuto in prime time, ma resta leader in access

Italia Uno va vicino al 6% con La Banda dei Babbi Natale: il film di Aldo Giovanni e Giacomo totalizza il 5,7% di Share. Gli estimatori del trio comico hanno fatto crescere le percentuali dell’emittente. La7 punta su Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo che conquista il 3,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con Il mio angelo di Natale si attesta sul 2,8% di Share.

Raddoppia, invece, Giorgio Panariello sul Nove con lo spettacolo teatrale “La favola mia” che ottiene il 4,8% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano dal punto di vista serale è equamente diviso dal Canale 20 che sceglie Bumblebee, su Rai4 invece è andato in scena La casa dei misteri, mentre Iris ha riproposto Ocean’s Twelve e RaiMovie Poly. In access prime time, invece, è rinnovata la sfida tra Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino con Affari Tuoi. Il primo ottiene il 25,8% di Share, mentre il secondo si attesta intorno al 24,7%.