Trump e Zelensky si incontreranno in Florida per mettere a punto il piano di pace da proporre a Mosca. Il meeting sarà seguito anche da Rete4 con una programmazione speciale.

Un incontro, 20 punti chiave: l’obiettivo è fermare la guerra in Ucraina e garantire pace e sicurezza in uno scenario post bellico che metta d’accordo le parti coinvolte. Russia, Ucraina e America rivelatasi parte integrante all’interno delle strategie di pace attraverso la figura di Donald Trump.

Il Presidente degli Stati Uniti, infatti, incontrerà oggi alle 19.00 ora italiana il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Un vero e proprio meeting bilaterale tra i due presidenti per decidere cosa fare e come agire nel prossimo futuro. Mar-a-Lago sarà sullo sfondo delle possibili ed eventuali trattative di pace. Anche la televisione italiana seguirà l’evento che, in Florida, a partire dalle ore 13.00 locali potrebbe tenere tutti con il fiato sospeso.

Trump incontra Zelensky a Mar-a-Lago: Mediaset pronta a coprire l’evento

Mediaset, tornando all’Italia, avrà una finestra mediatica molto ampia sul meeting fra i due leader: si comincia su Rete4 con il TG che seguirà i primi momenti dell’avvicendamento fra Trump e Zelensky. Dalle 19.00 fino alle 19.30 ci sarà ampio spazio a quelle che sono definite già le premesse di un possibile accordo, subito dopo la linea passerà a 10 Minuti con Alessandro Sallusti. Il quale, grazie a costanti aggiornamenti in arrivo da Mar-a-Lago, approfondirà le indiscrezioni riguardanti la riunione che potrebbe cambiare gli equilibri della geopolitica attuale.

Dalle 19.45 spazio allo Speciale Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi, che verterà proprio sull’evoluzione e gli sviluppi dell’incontro che con il passare dei minuti avrà già toccato tematiche piuttosto importanti e fondamentali per il proseguo di trattati o possibili accordi da tenere in futuro. La prima serata di Rete4, quindi, sarà dedicata sempre a questo con Zona Bianca che si accorpa allo speciale iniziato nel preserale. Quindi, Rete4 – e nello specifico Mediaset – seguirà da vicino il colloquio fra i due leader. L’incontro avrà la copertura dei principali media a livello internazionale. Anche Cologno Monzese resta in prima linea nella narrazione della geopolitica contemporanea.