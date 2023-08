Questa sera, su Rai 2, a partire dalle ore 22 (subito dopo i Mondiali di Atletica), andranno in onda i primi due episodi di Scugnizzi per sempre, la docu-serie dedicata alla Juvecaserta, la società di pallacanestro entrata nella storia per essere stata la prima squadra del sud ad aver conquistato lo scudetto. Ad oggi, mai nessun’altra squadra del sud è riuscita a replicare quest’impresa.

La docu-serie è composta da 6 episodi dalla durata di 45 minuti ciascuno: i restanti quattro episodi andranno in onda sempre su Rai 2, giovedì 24 e venerdì 25 agosto 2023, sempre a partire dalle ore 22. Scugnizzi per sempre sarà disponibile anche su RaiPlay.

Il racconto ha inizio negli anni ’80: il primo episodio è incentrato sul sogno di questo gruppo di ragazzi ossia realizzarsi nella pallacanestro e sfidare i grandi club del nord; il secondo episodio, invece, è dedicato alla costruzione del PalaMaggiò, il palazzetto dello sport che ospitava le partite interne della Juvecaserta, intitolato al presidente della squadra casertana, Giovanni Maggiò, scomparso nel 1987.

Negli episodi che andranno in onda il 24 agosto, invece, vedremo le due imprese sfiorate da parte della Juvecaserta, che nelle stagioni ’84-’85 e ’85-’86, sfiorò il tricolore, perdendo, in entrambe le occasioni, contro l’Olimpia Milano, e il racconto della finale di Coppa delle Coppe che vide la Juvecaserta contrapposta al Real Madrid.

Negli ultimi due episodi, che verranno trasmessi il 25 agosto, vedremo gli “scugnizzi” cercare il modo per riprendersi dai fallimenti delle stagioni precedenti e, ovviamente, la gioia dello scudetto, arrivato al termine della stagione ’90-’91, sempre contro l’Olimpia Milano. La Juvecaserta, nel proprio palmares, annovera anche una Coppa Italia, vinta nell’88.

Il documentario contiene interviste realizzate a Gianfranco Maggiò, presidente dello scudetto e figlio di Giovanni, l’ex capitano della Juvecaserta Nando Gentile, Dan Peterson, Antonello Riva, Dino Meneghin e Roberto Brunamonti.

Scugnizzi per sempre, prodotta da Tramp Ltd in collaborazione con Rai Documentari e nata da un’idea di Attilio De Razza e Gianni Costantino, è una docu-serie diretta da Gianni Costantino e scritta da Gianni Costantino, Sante Roperto e Vincenzo Cascone.