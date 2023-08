Dal 19 al 27 agosto 2023, a Budapest, in Ungheria, si terrà la 19esima edizione dei campionati del mondo di atletica leggera.

Sarà possibile seguire i mondiali sulla Rai, che proporrà oltre sessanta ore di diretta, e su Sky Sport, che dedicherà all’evento un totale di 72 ore di copertura in diretta.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Dove vedere Mondiali Atletica 2023?

I mondiali di atletica di Budapest 2023 andranno in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, la copertura sarà affidata a Rai 2, Rai Sport e alla piattaforma RaiPlay.

Il racconto televisivo della rassegna iridata sarà a cura di Franco Bragagna, con la partecipazione di Guido Alessandrini e Stefano Tilli. Luca Di Bella condurrà gli studi mentre le interviste saranno a cura di Elisabetta Caporale.

Per quanto concerne Sky, invece, l’evento sarà trasmesso interamente live sui canali Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Sport 252, Sky Sport 257, Sky Sport Action e in streaming su NOW.

Le telecronache saranno curate da Nicola Roggero e Stefano Baldini, affiancati da Federica Frola che si occuperà anche delle interviste pre e post-gara. Pietro Nicolodi sarà il telecronista delle finali dei concorsi sui canali dedicati. Per il commento, la squadra di Sky sarà composta da Giovanni Bruno, Laura Strati, Federico Cattaneo, Silvano Chesani e Lucilla Andreucci. Su Sky Sport 24, gli studi quotidiani saranno condotti da Federica Frola.

Mondiali Atletica 2023: Rai

Sabato 19 agosto

Su Rai 2, i mondiali di atletica andranno in onda alle ore 8:40, alle ore 18:40 e alle ore 21.

Su Rai Sport, invece, i mondiali andranno in onda alle ore 10:10 e alle ore 20:30.

Mondiali Atletica 2023: Sky

Sabato 19 agosto

Ore 8.40

Marcia 20km M

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 10.20

Sessione mattutina

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.15

Studio atletica

Sky Sport 24 e NOW

Ore 18.50

Sessione serale

Sky Sport Arena e NOW

Ore 20.30

Finale peso M

Sky Sport 257 e NOW

Ore 22.15

Studio atletica

Sky Sport 24, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 20 agosto

Ore 7.05

Marcia 20km F

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 9

Sessione mattutina

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 16

Studio atletica

Sky Sport 24 e NOW

Ore 16.15

Sessione serale

Sky Sport Summer e NOW

Ore 16.45

Finale lungo F

Sky Sport Arena e NOW

Ore 21

Studio atletica

Sky Sport 24 e NOW

Lunedì 21 agosto

Ore 17.15

Studio atletica

Sky Sport 24 e NOW

Ore 18.30

Sessione serale

Sky Sport Arena, Sky Sport Summer e NOW

Ore 22.15

Studio atletica

Sky Sport Summer, Sky Sport 24, Sky Sport Arena e NOW

Martedì 22 agosto

Ore 17.15

Studio atletica

Sky Sport 24 e NOW

Ore 18.30

Sessione serale

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 19.45

Finale alto M

Sky Sport Action e NOW

Ore 22.15

Studio atletica

Sky Sport 24, Sky Sport Arena e NOW

Mercoledì 23 agosto

Ore 10

Sessione mattutina

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.15

Studio atletica

Sky Sport 24 e NOW

Ore 18.50

Sessione serale

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 22.15

Studio atletica

Sky Sport 24, Sky Sport Arena e NOW

Giovedì 24 agosto

Ore 6.50

Sessione mattutina

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.15

Studio atletica

Sky Sport 24 e NOW

Ore 18.45

Sessione serale

Sky Sport Summer e NOW

Ore 19.25

Finale lungo M

Sky Sport Arena e NOW

Ore 22.15

Studio atletica

Sky Sport Summer, Sky Sport 24, Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 25 agosto

Ore 10

Sessione mattutina

Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.15

Studio atletica

Sky Sport 24 e NOW

Ore 18.30

Sessione serale

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 22.15

Studio atletica

Sky Sport 24 e NOW

Sabato 26 agosto

Ore 6.50

Maratona F

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 10

Sessione mattutina

Sky Sport Summer e NOW

Ore 13.55

Prova asta Decathlon

Sky Sport 252 e NOW

Ore 17.15

Studio atletica

Sky Sport 24 e NOW

Ore 19

Sessione serale

Sky Sport Arena e NOW

A seguire

Studio atletica

Sky Sport 24, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 27 agosto

Ore 6.50

Maratona M

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

A seguire

Studio atletica

Sky Sport 24 e NOW

Ore 20

Sessione serale

Sky Sport Summer e NOW

A seguire

Studio atletica

Sky Sport 24 e NOW

Dove si svolgeranno i Mondiali di atletica?

La diciannovesima edizione dei campionati del mondo di atletica leggera si svolgeranno a Budapest, in Ungheria, nel Centro Nazionale di atletica leggera.

Quando ci sono i Mondiali di atletica leggera?

I mondiali di atletica avranno inizio il 19 agosto 2023 e termineranno il prossimo 27 agosto.

Mondiali Atletica 2023: italiani in gara

Tra gli 80 azzurri convocati, da sottolineare la presenza di Marcell Jacobs (velocità), Samuele Ceccarelli (velocità), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Yeman Crippa (mezzofondo), Zane Weir (getto del peso), Leonardo Fabbri (getto del peso), Larissa Iapichino (salto in lungo), Nadia Battocletti (mezzofondo), Mattia Furlani (salto in lungo), Alessandro Sibilio (ostacoli), Massimo Stano (marcia) e Antonello Palmisano (marcia).