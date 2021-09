Un vero e proprio incubo in un posto incantevole: succede in Scomparsa in paradiso, il film-tv che Raidue manda in onda questa sera, mercoledì 8 settembre 2021, alle 21:20. Il peggiore incubo di tutti i genitori, ovvero che il proprio figlio sua rapito, in questo caso diventa propedeutico alla rivelazione successiva di un colpo di scena. Ma se volete saperne di più, non dovete fare altro che proseguire nella lettura!

Scomparsa in paradiso, trama

Savannah (Claire van der Boom) è una donna molto impegnata nel lavoro, che decide di staccare e dedicarsi alla propria famiglia, ovvero la marito Brad (Todd Lasance) ed alla figlia Aria (Molly Wright), accettando l’offerta giuntale via mail di una vacanza da sogno in Australia.

I tre partono, e giungono in un resort pronti a godersi la vacanza. Ma un giorno, mentre Savannah e Brad passano del tempo insieme, scoprono che Aria -che invece si trovava nel club riservato ai bambini- è sparita. Partono immediatamente le ricerche, che però non portano a nulla di fatto.

Ad insospettire Savannah, il fatto che Jane (Melina Vidler), la concierge dell’albergo, sia stata sostituita da Pete (Sami Afuni), molto più maleducato di lei. Ad aiutare nelle ricerche, anche Nick (Jason Wilder) e Gabby (Lynn Gilmartin), i vicini di stanza di Savannah e Brad.

Aria, intanto, sembra a trovarsi a suo agio con il rapitore, che ha allestito una stanza tutta per lei, mentre invia minacce alla protagonista. Savannah inizia ad avere qualche confuso flashback, ma solo guardando una vecchia foto di Aria capisce tutto.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

La donna, infatti, riconosce nella foto lo stesso tatuaggio sul braccio di Pete, rendendosi conto che è coinvolto nel rapimento. Ma a rapire Aria è stata Jane, che altri non è che la sorellastra di Savannah. Dopo aver provato a fuggire con la bambina, Jane si confronta con Savannah, dicendole di odiarla, dal momento che loro padre preferì crescere Savannah che Jane, la quale fu invece lasciata in una casa famiglia senza l’affetto di cui avrebbe necessitato. Il rapimento di Aria è la sua vendetta.

Ma è proprio Aria a far cambiare idea alla zia, dicendole di volerle bene: Jane torna in sé e si arrende, ma viene comunque arrestata, mentre Pete riesce a fuggire. Jane, invece, sarà sottoposta ad un trattamento terapeutico per volere di Savannah.

Scomparsa in paradiso, curiosità e cast

Il film-tv è andato in onda nel 2021 su Lifetime, con il titolo “Kidnapped in Paradise”. Nel cast, da segnalare la presenza di Claire van der Boom, vista in Hawaii Five-0 nei panni di Rachel ed in Game of Silence. Todd Lasance, invece, ha interpretato Julian in The Vampire Diaries e Sami Afuni, oltre ad essere attore, è anche un cantante: ha partecipato ad X Factor Australia.

Scomparsa in paradiso, streaming

E’ possibile vedere Scomparsa in paradiso in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.