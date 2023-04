Schmigadoon! la seconda stagione della musical comedy di Apple Tv+ tra Hair e Chicago

Schmigadoon! torna a quasi due anni di distanza dalla prima stagione, la serie tv musical comedy, creata da Cinco Paul e Ken Daurio e omaggio ai più famosi musical della storia. La serie, in 6 episodi, è disponibile dal 5 aprile su Apple Tv+ con i primi 2 episodi, seguiti dai restanti settimanalmente fino al finale previsto il 3 maggio. La seconda stagione di Schmigadoon! cambia scenario e dai colorati musical degli anni ’40 e ’50 della prima stagione (che anche nel titolo è un omaggio a Brigadoon) si passa ai più oscuri musical degli anni ’60 e ’70 come Chicago, non a caso il titolo della stagione è proprio Schmicago.

Schmigadoon! 2, la trama

L’idea della serie tv è di Cinco Paul che più di 20 anni fa guardando Un Lupo Mannaro Americano a Londra iniziò a pensare che sarebbe stato divertente immaginare una storia in cui due campeggiatori invece di finire in una storia horror finissero in un musical. Secondo quello che ha raccontato in seguito, l’idea divenne realmente concreta solo quando capì che al centro del racconto doveva esserci una coppia alla ricerca del vero amore.

Proprio questo era il tema della prima stagione, con Josh e Melissa, un chirurgo ortopedico e un’ostetrica, che per superare una crisi di coppia decidono di andare in campeggio ritrovandosi per caso in una cittadina in cui tutti cantano e incapaci di andar via. All’inizio della seconda stagione, tornati alle loro vite normali, la coppia inizia a sentire la nostalgia per il mondo fatato di Schmigadoon! e decide di provare a tornarvi. Ma una volta entrati nello stesso bosco si ritrovano in un’altra realtà. I volti sono gli stessi ma interpretano altri ruoli: Josh e Melissa finiscono bloccati nella torbida Schmicago dovendo trovare un modo per lasciare una città che non sembra essere adatta a loro.

Schmigadoon! 2, la recensione

La seconda stagione di Schmigadoon! conferma il livello di cura dei dettagli del primo ciclo di sei episodi, sia per quanto riguarda la messa in scena che i testi dei numeri musicali. Al tempo stesso si migliora relativamente allo sviluppo della storia e del ritmo, probabilmente aiutata dal riferimento temporale dei musical citati, più oscuri, sexy e vivaci rispetto a quelli più “rassicuranti” della prima stagione. Il cambio di ritmo e scenario aiuta a evitare il rischio di stancare lo spettatore con una formula ripetitiva.

La serie riesce a trovare il giusto equilibrio tra l’omaggio e la parodia. Gli autori della sceneggiatura hanno un’evidente approfondita conoscenza dei musical, dei loro elementi topici, riescono a padroneggiare la materia distruggendo e ricostruendo i musical, trovando al tempo stesso una dignità nella parodia. L’obiettivo non è soltanto quello di omaggiare ma anche di raccontare una storia, prendendo quegli che sono gli elementi tipici del mondo dei musical: l’amore, la rivalità, la corruzione, la gelosia, la libertà. Il musical permette di giocare con lo spettatore, trasportandolo in un mondo diverso rispetto al presente, in cui è possibile iniziare a cantare nel bel mezzo di un discorso. Sicuramente non è una serie tv adatta a tutti ma dimostra, ancora una volta, la capacità di Apple Tv+ di puntare su prodotti di qualità e con un’identità e un’anima ben definita.

Schmigadoon! 2, il cast

Protagonisti di Schmigadoon! sono Keegan-Michael Key e Cecily Strong che interpretano la coppia Josh e Melissa. Nel cast tornano dalla prima stagione Dove Cameron, Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Jane Krakowski, Aaron Tveit mentre tra le novità troviamo Tituss Burgess che ha il ruolo del narratore.

Keegan-Michael Key è Josh Skinner

Cecily Strong è Melissa Gimble

Dove Cameron è Jenny Banks parodia di Sally Bowles di Cabaret

Jaime Camil è il sergente Rivera

Kristin Chenoweth è miss Coldwell, che riunisce Mrs. Lovett di Sweeney Todd e Miss Hanigan di Annie

Alan Cumming è Dooley Flint, parodia di Sweeney Todd

Ann Harada è Madam Frau che riprende Fraulein Schneider di Cabaret

Jane Krakowski è Bobbie Flanagan, parodia di Billy Flynn di Chicago

Tituss Burgess è il narratore

Aaron Tveit è Topher che riunisce caratteristiche di personaggi di Pippin, Godspell e Hair

Schmigadoon! 2 la programmazione in streaming

La seconda stagione di Schmigadoon! è composta da 6 episodi disponibili in streaming su Apple Tv+ con rilascio settimanale fino al 3 maggio. La prima stagione è già in catalogo.

Schmigadoon! 3 si farà?

Difficile anticipare se ci sarà o meno una terza stagione della serie tv, probabilmente tutto dipenderà dalla voglia degli autori di continuare a rendere omaggio al mondo dei musical magari facendo un ulteriore salto temporale nei riferimenti teatrali.