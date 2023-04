Apple Tv+ le serie tv ad Aprile 2023: Jennifer Garner protagonista di L’ultima cosa che mi ha detto

Mese ricco anche ad Aprile su Apple Tv+. La piattaforma di streaming conferma ogni mercoledì l’appuntamento con le attese puntate della terza stagione di Ted Lasso e aggiunge ogni settimana interessanti novità e ritorni. Tra questi la seconda stagione di Schimigadoon la commedia musicale ambientata in una “magica città canterina” o la novità franco-giapponese Drops of God che fonde cucina ed enologia. Jennifer Garner torna al mondo della serialità con L’ultima cosa che mi ha detto.

Apple Tv+ Aprile 2023 le novità del mese

5 Mercoledì

Schmigadoon! s.2, 6 episodi primi 2 subito disponibili, finale il 3 maggio. Nella seconda stagione Josh (Keegan-Michael Key) e Melissa (Cecily Strong) stanchi della loro routine e avendo nostalgia del colorato mondo di Schmigadoon! provano a tornarvi finendo nella torbida Schmicago una rivisitazione dei musical anni ’60 e ’70 e un chiaro omaggio a Chicago.

7 Venerdì

Boom! Boom! The World vs Boris Becker, documentario in due parti dedicato al tennista diventato un fenomeno del tennis dopo aver vinto i campionati di Wimbledon a soli 17 anni, arrivando a vincere 49 titoli in carriera, tra cui sei Grandi Slam e una medaglia d’oro olimpica, nonché la sua vita personale, spesso sotto i riflettori e a volte tumultuosa.

14 Venerdì

Jane s.1: serie per ragazzi su una ragazzina di 9 anni che intraprende un viaggio per salvare gli animali in pericolo.

L’ultima cosa che mi ha detto, miniserie drama in 7 episodi, primi 2 episodi poi settimanali con finale il 19 maggio. La serie con Jennifer Garner è l’adattamento del romanzo di Laura Dave; racconta la storia di una donna che deve instaurare un rapporto con la figliastra sedicenne Bailey per scoprire la verità sul motivo della misteriosa scomparsa del marito.

21 Venerdì

Big Beasts, documentario narrato da Tom Hiddleston

Drops of God s.1, serie franco-giapponese in 8 episodi (finale il 2 giugno), tratta dal manga omonimo, ambientata nel mondo dell’enologia e della gastronomia. Alla morte di Alexandre Leger creatore della famosa Guida dei vini Léger e figura emblematica dell’enologia, la figlia raggiunge Tokyo dove è morto e scopre che il padre le ha lasciato la sua collezione di vini ma dovrà competere con un brillante enologo Issei Tomine, “figlio spirituale” di Leger.

Ghosted, film con Chirs Evans e Ana de Armas; Cole incontra Sadie e scopre che è un’agente segreta, ma ancor prima di rendersi conto di cosa sta per succedere finiranno in un’avventura in giro per il mondo.

Apple tv+ le serie tv che proseguono ad Aprile 2023

Nel corso del mese di Aprile proseguono e in alcuni casi, terminano, le serie tv iniziate nei primi mesi del 2023. In particolare proseguono nella nuova giornata del mercoledì la terza stagione di Ted Lasso e la serie The Big Door Prize tratta dal romanzo di M.O. Walsh, ambientata in una cittadina dove in un alimentari appare una misteriosa macchina che promette di svelare le potenzialità di ciascuno. Terminano venerdì 7 aprile la prima stagione di Hello Tomorrow e il 21 quella di Extrapolations – Oltre il limite.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 6,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.