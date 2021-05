Si è vociferato molto riguardo al ritorno in onda su Canale 5 di Scherzi a parte. Lo si è fatto per motivi diversi, incluso il lecito dubbio sulla coesistenza in palinsesto con Le Iene, che su Italia 1 ormai da tempo sembra essersi convertito in un contenitore di scherzi.

Ma si è parlato assai anche della conduzione dello storico varietà di Canale 5. Inizialmente sembrava fosse destinata ad Alessia Marcuzzi (che nel frattempo pare aver perso anche Temptation Island, di cui quest’anno dovrebbe essere proposta una unica versione, quella nip con Filippo Bisciglia alla conduzione), accanto a profili associabili a Ezio Greggio, Diego Abatantuono ed Enzo Iacchetti. Alla fine, però, è stato scelto Enrico Papi, che così rientrerà sulla rete ammiraglia del Biscione dopo la fortunata esperienza a Tv8 (che per il momento continua).

Come vi abbiamo già raccontato, le puntate previste dovrebbero essere sei (forse in onda da settembre nella collocazione della domenica sera) e sono in fase di registrazione proprio in questi giorni. Oggi siamo in grado di annunciare che a Scherzi a parte accanto a Papi – che resterà comunque il conduttore unico – ruoteranno alcuni volti femminili. Tra questi, secondo quanto ci risulta, ci sarà anche Elisabetta Gregoraci (per una o due puntate), reduce dal Grande Fratello Vip di cui è stata concorrente. Un altro nome certo è – a proposito dello scorso Gf Vip – quello di Antonella Elia, che peraltro è stata vittima di uno scherzo registrato ormai molti mesi fa. Ma le figure del gentil sesso coinvolte saranno molte, nel tentativo di realizzare un prodotto televisivo dal sapore famigliare.

Come già anticipato da Blogo, uno scherzo ha visto come bersaglio Manuela Arcuri (registrato a Cinecittà World), uno Andrea Roncato (durante la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia), un altro ancora Valeria Marini (con la partecipazione speciale, pare, di una bambola gonfiabile per adulti).