Scene da un matrimonio 2022: quando inizia, chi conduce, puntate

Per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, la messa in onda su #Canale5 della seconda edizione di #SceneDaUnMatrimonio condotta da @_AnnaTatangelo_, prevista inizialmente per sabato 22 gennaio, sarà posticipata di qualche settimana. pic.twitter.com/Oy6CeZsJ5P

— QuiMediaset (@QuiMediaset_it) January 12, 2022