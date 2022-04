Se i palinsesti estivi in casa Rai sono stati praticamente chiusi, restano da scoprire quelli dell’autunno 2022. E così sarebbe in arrivo novità nella prossima stagione di Rai2. Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, le prime serate della rete ‘giovane’ di televisione pubblica si arricchiranno (tanto per cambiare, osserverebbero i più maliziosi) di un format estero. A curarne la versione italiana dovrebbe essere Blue Yazmine, la società di Francesca Canetta, Carlo Bergamo e Ilaria Dallatana, quest’ultima ex direttrice di Rai2.

Si tratterebbe di Sas: Who Dares Wins (Chi osa vince), reality in onda su Channel 4 nel Regno Unito dal 19 ottobre 2015. Il format originario prevede che i concorrenti affrontino alcune difficili prove – fisiche e non – che richiamano il vero corso di selezione delle forse speciali del Paese (l’acronimo Sas sta proprio per Special Air Service). Al momento esiste anche un versione australiana di Sas: Who Dares Wins.

Il cast dell’edizione nostrana dovrebbe essere composto da 12 elementi, molto probabilmente personaggi famosi, divisi in due squadre. Le puntate previste, secondo quanto apprendiamo, sarebbero quattro, come detto in prime time.

Ricordiamo che la Blue Yazmine, nata a metà del 2020, ha prodotto fino a questo momento per Rai2 Game of games (con Simona Ventura) e La Caserma e per Rai1 Canzone segreta (con Serena Rossi) e Settestorie (con Monica Maggioni, prima che venisse nominata direttrice del Tg1). In tutti e quattro i casi i risultati di ascolto non sono stati esaltanti né tantomeno la critica sembra aver apprezzato le proposte. La Blue Yazmine ha firmato anche altri titoli trasmessi in tv di recente, da Back to school (Italia 1, con Nicola Savino) a Cash or Trash (Nove, con Paolo Conticini), passando per D’Amore e d’accordo (Real Time, con Katia Follesa), senza dimenticare Il giovane Old (con Nicola Savino) piazzato su RaiPlay.

L’idea di portare in Italia Sas: Who Dares Wins si concretizzerà e, nel caso, sarà ben accolta dal pubblico della generalista? La risposta arriverà soltanto nei prossimi mesi.