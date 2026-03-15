Sanremo Top vince ma non convince, Sal Da Vinci in replica al 15,2% di Share. I dati Auditel del 14 marzo 2025

Sanremo Top chiude ufficialmente la parentesi Festival della Canzone Italiana televisivamente parlando per quel che riguarda il 2026. L’esperimento di Conti, riportare in auge un noto programma di Pippo Baudo che analizzava le tendenze post kermesse canora, è riuscito parzialmente. L’idea era buona, ma gli ascolti lo sono stati meno. I numeri restano importanti, infatti lo show di Raiuno (con tutti i cantanti del Festival e i riferimenti di DopoFestival e Sanremo Giovani) realizza il 17,9% di Share.

Una percentuale buona, ma resta un sensibile calo rispetto alla scorsa settimana. Segno che il format ha faticato ad imporsi definitivamente. Ha comunque vinto contro Canale 5: Sal Da Vinci, che in contemporanea ha cantato anche dalle parti di Viale Mazzini a causa di una particolare sovrapposizione televisiva, in replica con il suo concerto ha ottenuto il 15,2% di Share. Anche in questo caso, considerando le alternative e la composizione di palinsesto, i numeri sono più che incoraggianti.

Sanremo Top vince la serata ma cala in percentuale, Mediaset risponde con Sal Da Vinci in replica

La sfida, tuttavia, ha un solo leader e Conti la spunta senza garantire particolari exploit. Citando una nota canzone, per restare in tema di Festival, era già tutto previsto. Le scelte delle reti cadette, invece, hanno portato qualche sorpresa in ambito di valori: Rai2 sceglie FBI al 4,2% di Share, mentre Rai3 punta sul cult movie The Whale che raggiunge il 3,6% di Share.

Rete4 ha selezionato un altro grande classico: Altrimenti ci arrabbiamo! che raggiunge il 5,4% di Share sull’onda emotiva del ricordo di Bud Spencer. Italia Uno punta su Tata Matilda e il grande botto arrivando al 5,6% di Share. Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini totalizza il 6,1% di Share, la seconda parte di programma – chiamata In Altre Parole…ancora – si accontenta del 4,9% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, si affida a 4Ristoranti e ottiene il 2,3% di Share.

Gerry Scotti ancora in testa nel preserale

Nove, con Accordi&Disaccordi guadagna il 3,4% di Share. Sul Canale 20 Codice Magnum arriva all’1,3% di Share, mentre Rai4 raggiunge l’1,4% di Share con Boundless. Su Iris Crisis arriva all’1,6% di Share. RaiPremium, con la replica di Don Matteo 15, non va oltre lo 0,9% di Share. La sfida nel preserale generalista italiano vede imporsi ancora Gerry Scotti su Stefano De Martino.

La Ruota della Fortuna arriva al 25,4% di Share, mentre Affari Tuoi si ferma al 24,1% di Share. La battaglia dell’access prime time prosegue a colpi di percentuali e i parametri di differenza sono sempre più sottili. Un confronto all’ultimo colpo di Auditel per una stagione ancora piena di potenziali sorprese.