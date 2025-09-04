Ascolti Tv, La Ruota della Fortuna batte De Martino e Pier Silvio Berlusconi si presenta in studio

La sfida dei game show nell’access prime time continua ad appassionare il pubblico italiano. Anche ieri sera La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha avuto la meglio su Affari Tuoi di Rai1, conquistando per la seconda volta consecutiva la leadership della fascia oraria più contesa.

Il programma condotto da Gerry Scotti ha registrato 4.109.000 spettatori con il 23% di share, superando – seppur di misura – il diretto concorrente, fermo a 3.993.000 spettatori e al 22,4% di share. Una differenza minima, appena lo 0,6%, ma sufficiente a confermare la supremazia di Mediaset. A differenza del debutto, in questa occasione i due show sono terminati nello stesso orario, garantendo un confronto pienamente sovrapponibile.

L’intervento a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi

A sottolineare la portata del risultato, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi si è presentato a sorpresa negli studi della trasmissione per congratularsi con l’intero staff. Con tono orgoglioso e al tempo stesso ironico, ha definito questo successo “una vera prova di lavoro e di coraggio straordinaria”, spiegando che rappresenta “un pezzo di storia della nuova televisione italiana”.

Un elogio particolare è andato al padrone di casa Gerry Scotti, considerato l’elemento decisivo di questa sfida: “Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile e lui ha risposto con professionalità e determinazione straordinarie”. Berlusconi ha poi invitato tutti a mantenere equilibrio e lucidità, pur mostrandosi ottimista per il prosieguo della stagione.

I riconoscimenti a Samira Lui e al format

L’Ad di Mediaset ha voluto rivolgere parole di stima anche a Samira Lui, co-conduttrice del programma, definendola “una vera scoperta”. Non solo: ha evidenziato il valore culturale del game show, che va oltre il semplice intrattenimento: “Non è solo un gioco divertente, ma anche un modo per riportare nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana, a differenza dei giochi basati esclusivamente sulla fortuna”.

Con due vittorie su due, Gerry Scotti consolida dunque la sua posizione di leader dell’access prime time. La Ruota della Fortuna dimostra che è possibile unire ascolti da record e contenuti di qualità, rafforzando un modello televisivo che punta non solo allo svago, ma anche al valore educativo.