Sanremo 2026 cala di oltre 4 punti: è la finale meno seguita degli ultimi anni. I dati Auditel del 28 febbraio 2026

2,3 milioni di spettatori in meno rispetto al 2025. Questo il dato che, forse, deve far riflettere maggiormente la Rai. L’ultima edizione del Festival di Sanremo targata Carlo Conti non va secondo le aspettative previste. Il Direttore Artistico toscano ce l’ha messa tutta per riprendere una kermesse partita sotto tono e cresciuta di interesse con il passare delle serate.

Nell’ultimo slot del sabato, lo Share raggiunge il 68,6%. Numeri importanti che, però, rispetto all’anno precedente mostrano un calo fisiologico. Forse è davvero arrivato il momento di passare la mano, Conti – con il ringraziamento da parte della Rai – lo ha fatto e ha elegantemente insignito Stefano De Martino dell’incarico.

Sanremo 2026 vince la serata del sabato, ma è in calo rispetto agli anni scorsi

Il nuovo Direttore Artistico avrà il compito di restituire appeal a un evento atteso. Lasciando da parte le prospettive generali, l’ultimo atto del Festival di Sanremo rimane ugualmente il programma più visto della serata. La rete ammiraglia di Canale 5, in concorrenza, propone Benvenuti al Sud – con Alessandro Siani e Claudio Bisio – che ottiene il 6% di Share. Rete4, invece, punta su Zona Bianca che si ferma all’2,4% di Share. Italia Uno si attesta sull’1,9% scegliendo Sonic.

La Rai propone, sulle reti cadette, speciale TG2 Post per parlare anche dei fatti più importanti di politica estera. Il gradimento è pari al 2,5% di Share. Rai3, invece, scommette sul cult movie di Martin Scorsese The Wolf Of Wall Street raggiungendo l’1,4% di Share. La7 punta su Master&Commander – Sfida ai confini del mare che ottiene lo 0,9% di Share.

Il PrimaFestival resiste in preserale

Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie di ritrasmettere 4Ristoranti e arriva allo 0,8% di Share. Il Nove ripesca un approfondimento sul delitto di Avetrana che guadagna lo 0,6% di Share. Il Canale 20 vira su Chinese Zodiac e raggiunge l’1% di Share. Rai4 allunga all’1,7% con The Equalizer 2 – Senza perdono, mentre RaiMovie si accontenta dello 0,6% con Il giorno più lungo. La5 ottiene l’1% grazie a Inga Lindstrom – L’amore ritrovato.

Il preserale ha visto il PrimaFestival superare il 40% di Share, arrivando precisamente al 40,4% contro il 14,2% de La Ruota della Fortuna. L’effetto Sanremo ha inciso sul resto dell’offerta generalista, ma da lunedì ricominciano le consuete sfide con i programmi più conosciuti dal pubblico. La contro programmazione va in letargo come il Festival: la kermesse canora torna il prossimo anno con Stefano De Martino al timone che, nel frattempo, torna ad aprire pacchi (e cuori) degli affezionati con uno stimolo professionale in più.