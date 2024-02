Sanremo 2024, Pecco Bagnaia ospite nella quarta serata del 9 febbraio

La MotoGP arriva al Festival di Sanremo 2024. Il pilota motociclistico Pecco Bagnaia, vincitore di tre titoli mondiali tra il 2018 e il 2023, sarà accolto sul palco dell’Ariston da Amadeus e dalla co-conduttrice Lorella Cuccarini nella quarta serata di venerdì 9 febbraio in quello che sarà un vero e proprio debutto al Festival per il 27enne torinese che proprio in questi giorni si sta preparando per il Mondiale MotoGP 2024.

L’annuncio a sorpresa della partecipazione di Pecco Bagnaia è stato fatto durante la conferenza stampa di presentazione della quarta serata che vedrà salire sul palco tutti e 30 gli artisti in gara per l’atteso appuntamento coi duetti per un totale di una ottantina di artisti pronti a calcare il palco dell’Ariston come sottolineato dal conduttore e direttore artistico in conferenza stampa.

Pecco Bagnaia a Sanremo 2024

© Pablo Morano/Anadolu via Getty Images

Il pilota Ducati con oltre 10 anni di attività alle spalle arriverà al Festival di Sanremo 2024 a pochi mesi di distanza dalla vittoria del Gran Premio d’Italia 2023, il suo secondo titolo in MotoGP dopo quello vinto nel 2022, sempre con Ducati.

Il 27enne cresciuto a Chivasso e grande tifoso della Juventus ha iniziato a farsi conoscere nel 2009, quando è diventato campione europeo nelle categorie Minimoto e MiniGP. Nel 2013 ha esordito nel motomondiale in Moto3, senza però ottenere punti, ma da lì la carriera di Pecco non si più fermata e i primi record sono iniziati ad arrivare: nel 2018, dopo aver firmato con il team Pramac Racing in MotoGP per il biennio 2019-2020, Bagnaia conquista il suo primo mondiale con una gara di anticipo in Malesia, chiudendo la stagione con 306 punti iridati. Nel 2022 è arrivato il secondo titolo mondiale, anche grazie all’ottimo risultato ottenuto al Gran Premio della Malesia.

Insieme a Pecco Bagnaia tra gli ospiti della quarta serata di Sanremo 2024 ci saranno Elena Sofia Ricci e Margherita Buy, mentre Arisa sarà l’arista che si esibirà come ospite dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, dietro al Teatro Artiston. A far ballare il pubblico a casa e quello a bordo della nave Costa Smeralda, invece, ci sarà il dj e produttore Gigi D’Agostino che tornerà ad esibirsi in pubblico a quasi quattro anni dall’annuncio della malattia.