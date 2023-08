MotoGP 2023, GP Catalogna: dove vederlo, orari, streaming, TV8

MotoGP 2023 è la 75esima edizione del campionato mondiale di MotoGP, iniziato il 25 marzo scorso (con il Gran Premio del Portogallo) e che giungerà al termine il prossimo 26 novembre (con il Gran Premio della Comunità Valenciana).

Il Motomondiale va in onda in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento è Sky Sport MotoGP. Il campionato è visibile anche in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Le telecronache sono a cura di Guido Meda e Mauro Sanchini mentre Mattia Pasini è l’insider ai box. Vera Spadini, invece, conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

MotoGP 2023: dove vederla

MotoGP 2023, GP Catalogna: diretta tv

Di seguito, trovate tutti gli appuntamenti di Sky Sport (e quelli che andranno in onda in chiaro su TV8) per quanto riguarda il GP di Catalogna (MotoGP, Moto2, Moto3 e Moto E) che andrà in onda da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre sui canali Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

Giovedì 31 agosto

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 1° settembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.55: paddock live

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 2 settembre

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP (live anche su TV8)

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto3 (live anche su TV8)

Ore 13.40: qualifiche Moto2 (live anche su TV8)

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP (live anche su TV8)

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa qualifiche

Ore 17.30: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 3 settembre

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP (differita su TV8 alle 21.35)

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

MotoGP 2023 su TV8

Su TV8, sono andati in onda in diretta i Gran Premi di Spagna, d’Italia, d’Olanda e di Gran Bretagna. Gli altri GP che andranno in onda in chiaro su TV8 saranno quelli di San Marino e Riviera di Rimini e d’India. Tutti gli altri GP andranno in onda in differita.

Su TV8, sono andati in onda anche le Sprint Race delle prime 6 gare della stagione.

MotoGP 2023: calendario

Il calendario della 75esima edizione del Motomondiale prevede 20 Gran Premi. Di seguito, trovate i GP che si svolgeranno nei prossimi mesi:

– GP di San Marino e della Riviera di Rimini (9 e 10 settembre);

– GP d’India (23 e 24 settembre);

– GP del Giappone (30 settembre e 1º ottobre);

– GP dell’Indonesia (14 e 15 ottobre);

– GP d’Australia (21 e 22 ottobre);

– GP di Thailandia (28 e 29 ottobre);

– GP della Malesia (11 e 12 novembre);

– GP del Qatar (18 e 19 novembre);

– GP della Comunità Valenciana (25 e 26 novembre).

MotoGP 2023: classifica

Per quanto riguarda la classifica piloti della MotoGP, Francesco Bagnaia (Ducati) si trova al primo posto con 251 punti. Seguono Jorge Martín (Ducati) con 189 punti e Marco Bezzecchi (Ducati) con 183 punti. La classifica costruttori, invece, vede la Ducati al primo posto con 354 punti, seguita da KTM (201 punti) e Aprilia (166).