Oggi, lunedì 27 febbraio, all’Autodromo Nazionale di Monza, è stata presentata ufficialmente la stagione dei motori 2023 di Sky Sport che, quest’anno, offrirà ai propri abbonati più di 20 campionati di motorsport per un totale di 320 gare e 1600 ore di eventi e approfondimenti live.

In onda su Sky e visibili anche in streaming su NOW e in mobilità su Sky Go (con una selezione di eventi che saranno disponibili anche in chiaro su TV8 e altri eventi integrati da Eurosport), andranno in onda, oltre alla Formula 1 e la MotoGP, anche la Superbike, la Formula E, il World Rally Championship, le NTT Indycar Series, il Fanatec GT World Challenge Europe, la novità del World Endurance Championship e tanti altri campionati come la Formula 2, la Formula 3, la Moto2, la Moto3, la MotoE e altri ancora.

Nel corso della conferenza stampa, è intervenuto anche Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky, che si è soffermato sul ventesimo compleanno di Sky Sport:

I motori sono il nostro fiore all’occhiello. Qualsiasi competizione a livello internazionale, a quattro o a due ruote, si trova solo su Sky ed è un’esclusiva incredibile. Questo contenitore lo condiamo con il nostro Sky Touch, che è il nostro investimento in talento e in tecnologia. Ci tengo a precisare che sono ben 13 anni che trasmettiamo eventi sportivi in streaming. Sky Sport, nel 2023, compie vent’anni, vent’anni che Sky è il punto di riferimento dello sport in Italia, per chi lo fa e per chi ci investe. La Formula 1 è un evento che sta catturando audience diverse, anche tra donne e giovani e sono fiducioso per la crescita. Anche per la MotoGP, ci saranno contenuti esclusivi incredibili.

Guido Meda, Vice Direttore di Sky Sport e direttore della redazione Motori, invece, ha sottolineato la presenza di Sky Sport su più piattaforme:

Ci stiamo aprendo tantissimo. Non siamo più la tv per gli abbonati. Siamo la tv dello streaming. Siamo un impatto massivo per il web e per i social. Abbiamo il grande orgoglio di dire che stiamo cercando di portare i motori nelle case degli italiani, sfruttando tutti i mezzi a disposizione.

Come vedere la Formula 1 su Sky Sport e TV8

Il campionato di Formula 1 2023 avrà inizio il prossimo 5 marzo con il Gran Premio del Bahrein (nella foto sopra, il calendario completo). Da segnalare, la gara notturna di Las Vegas, il ritorno del Gran Premio del Qatar e le gare Sprint che passano da 3 a 6.

La F1 ha aperto le dirette nei giorni scorsi con la trasmissione dei test anche su YouTube e si arricchisce di una nuova rubrica social, con Federica Masolin e Davide Valsecchi, disponibile la mattina della gara.

Da quest’anno, inoltre, Sky avrà un contatto diretto con alcuni Team Principal che potranno intervenire direttamente in cronaca dai propri muretti, in pit lane. Nella squadra dei talent, inoltre, è da segnalare l’ingresso dell’ex pilota Ivan Capelli.

Confermata la squadra con Carlo Vanzini alla telecronaca e con Marc Genè, che si occuperà degli aggiornamenti dal box Ferrari e a bordo pista, Roberto Chinchero, insider ai box, Federica Masolin, conduttrice degli approfondimenti pre e post-gara con Paddock Live, Davide Valsecchi, Matteo Bobbi, che si occuperà delle analisi tecniche con la sua Sky Sport Tech Room, la pit-reporter Mara Sangiorgio, Nico Rosberg, che interverrà in alcuni GP della stagione, e Fabio Tavelli, conduttore di Race Anatomy F1.

Il canale di riferimento, ovviamente, sarà Sky Sport F1.

Su TV8, andranno in onda in diretta i Gran Premi del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, di Spagna, di Ungheria, di Monza e di Città del Messico mentre gli altri GP andranno in onda in differita.

Come vedere la MotoGP su Sky Sport e TV8

Il campionato di MotoGP 2023, invece, avrà inizio il prossimo 26 marzo con il Gran Premio del Portogallo (nella foto sopra, il calendario completo).

Tra le novità di quest’anno, troviamo la nuova sigla realizzata sempre da Jovanotti, dal titolo Si fa bello per te, e la nuova rubrica, Parto in Quarta, con protagonista Fabio Quartararo che, nei pre-gara, parlerà di sé e della gara imminente.

La novità della Sprint Race, una sorta di mini-gara che si terrà il sabato, per quanto riguarda le prime 6 gare della stagione (Portogallo, Argentina, Stati Uniti, Spagna, Francia e Italia), sarà disponibile in diretta e in chiaro anche su TV8.

Guido Meda racconterà la MotoGP anche quest’anno insieme a Mauro Sanchini. Le telecronache di Moto2 e Moto3, invece, saranno affidate a Rosario Triolo (conduttore anche di Social Media Rider) e Mattia Pasini, che si alternerà con Federico Aliverti. Vera Spadini condurrà gli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show mentre Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli saranno gli inviati per gli aggiornamenti e le interviste dai box. Cristiana Buonamano, invece, condurrà Race Anatomy MotoGP mentre Guido Meda condurrà anche Wheels.

Il canale di riferimento, ovviamente, è Sky Sport MotoGP.

Su TV8, andranno in onda in diretta i Gran Premi di Spagna, d’Italia, d’Olanda, di Gran Bretagna, di San Marino e Riviera di Rimini e d’India. Gli altri GP andranno in onda in differita.

Le 24 Ore di Le Mans e Valentino Rossi

Da segnalare, su Sky Sport anche le gare endurance, con il FIA World Endurance Championship che avrà inizio l’11 marzo da Sebring e che vedrà il ritorno nella top class della Ferrari 499P guidata, tra gli altri, da Antonio Giovinazzi.

L’appuntamento più importante dell’anno ossia la 24 Ore di Le Mans, invece, andrà in onda su Eurosport sabato 10 e domenica 11 giugno 2023.

Saranno visibili, infine, anche le dieci tappe del Fanatec GT World Challenge Europe (in onda su Sky dal 22 aprile), il campionato di durata dedicato alle gran turismo che partirà il 22 aprile, a Monza, con Valentino Rossi al volante della BMW M4 GT3 del team WRT.