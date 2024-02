Quarta Serata di Sanremo 2024 e quinta conferenza stampa in diretta dal Roof del Teatro Ariston per Rai e direzione artistica oggi, venerdì 9 febbraio, che seguiamo come sempre live dalle 12

Conferenza Stampa Sanremo 2024 di oggi, venerdì 9 febbraio: anticipazioni

Anche in questo incontro con la stampa sono attesi gli interventi di Marcello Ciannamea e Federica Lentini – rispettivamente Direttore e ViceDirettore dell’Intrattenimento Prime Time – sono attesi il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il direttore artistico Amadeus e la co-conduttrice Lorella Cuccarini.

L’analisi degli ascolti della terza serata sarà commentata come sempre insieme al conduttore e direttore artistico verso quella che sarà la serata dei duetti, la più ricca non solo dal punto di vista musicale, ma anche per il numero di ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston di Sanremo. Inoltre si attende il cast della fiction Mameli, in onda il 12 e il 13 febbraio su Rai 1, in più le attrici Elena Sofia Ricci (ad un anno esatto di distanza) e Margherita Buy per lanciare Volare, il primo film da regista della Buy, che ne è anche la protagonista.

In quarta serata vedremo sul Palco Suzuki in piazza Colombo anche Arisa, ma c’è particolare attesa anche per l’ospite di Costa Crociere: Gigi d’Agostino.

L’ordine di uscita di stasera

Sempre durante la quarta conferenza stampa scopriremo l’ordine di uscita di ogni cantante, quindi dei 30 duetti che si alterneranno per una serata che – senza ombra di dubbio – insieme alla prima di martedì scorso e alla finale di domani, sarà tra le più lunghe per durata.