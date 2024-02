Mare Fuori fa il bis al Festival. Dopo l’ospitata dell’anno scorso, Amadeus riaccoglierà il cast della serie cult Rai a Sanremo 2024 e lo farà nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio. Un’occasione per promuovere la quarta stagione già online su Rai Play e lanciare l’appuntamento in tv in partenza il mercoledì successivo al Festival, il 14 febbraio in prima serata su Rai 2. La notizia, rivelata da Fanpage giorni fa, ha trovato conferma nelle parole di Amadeus durante la prima diretta di Viva Rai 2! Viva Sanremo stamani.

Con il già iconico costume da rocker, il direttore artistico e conduttore di Sanremo ha risposto ‘Sì’ all’amico e co-conduttore della serata finale ‘Ciuri’ Fiorello che gli ha domandato se tutto il cast di Mare Fuori è stato chiamato a tornare all’Ariston.

Il cast di Mare Fuori a Sanremo 2024

Gli attori e i personaggi della stagione in corso sono:

Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo), Matteo Paolillo (Edoardo Conte), Artem (Pino ‘o Pazzo), Domenico Cuomo (Gianni Cardiotrap), Francesco Panarella (Luigi Di Meo detto Cucciolo), Giuseppe Pirozzi (Raffaele di Meo, detto Micciarella); Salahudin Tijani Imrana (Diego detto Dobermann); Antonio D’Aquino (Milos); Alessandro Orrei (Mimmo); Giacomo Giorgio (Ciro Ricci); Maria Esposito (Rosa Ricci); Clotilde Esposito (Silvia); Kyshan Wilson (Kubra); Clara Soccini (Crazy J); Carmine Recano (Massimo Valenti); Lucrezia Guidone (Sofia Durante); Vincenzo Ferrera (Beppe); Antonio De Matteo (Lino); Agostino Chiummariello (Gennaro); Carmen Pommella (Nunzia); Gennaro Della Volpe/Raiz (Don Salvatore);Desirée Popper (Consuelo); Giuseppe Tantillo (Avvocato Alfredo D’Angelo); Chiara Iezzi (la madre di Crazy J), Luca Varone (Angelo); Yeva Sai (Alina); Tea Falco (Loredana); Antonia Truppo (Maria Ricci).

