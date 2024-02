Per un Jannik Sinner che non va, un John Travolta che – invece – ci andrà eccome al Festival di Sanremo 2024. Con un altro video annuncio al Tg1, il direttore artistico e conduttore Amadeus ha ufficializzato il ritorno dell’attore statunitense nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio 2024.

Wednesday night fever 🕺🏻✨ John Travolta ospite della 2^ serata di #Sanremo2024 pic.twitter.com/5y4wHtmc93 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 1, 2024

La notizia lanciata stamani dal sito Davide Maggio riguarda uno dei nomi stellari del cinema d’oltreoceano che ha già fatto visita all’Ariston di Sanremo in due occasioni diverse l’una dall’altra.

John Travolta a Sanremo: i precedenti

La prima – la più celebre – risale al 2006 (e per celebre non ci riferiamo certamente degli ascolti di quell’edizione), nel Festival condotto da Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello. Proprio con quest’ultima, Travolta fu coinvolto in una gag rimasta immortalata tra i cult del Festival. L’ex iena infatti chiese alla star di Hollywood un singolare massaggio al piede, lui rimase al gioco scatenando le risate della platea in teatro.

In un’intervista al Corriere della Sera, Victoria raccontò un curioso retroscena:

All’epoca ero fidanzata con Maurizio Cattelan che ha l’ossessione per la piscina, ci va tutti i giorni; quindi mi convinco che potrebbe fare bene anche a me, pur detestandola. Ci vado una sola volta e ovviamente prendo un fungo, all’alluce. È il meno, perché mentre faccio la pedicure per preparare la gag mi si stacca completamente l’unghia. Ottimo. Ci pensa la mia truccatrice e me la risistema con l’Attak: per tutto il tempo dell’intervista avevo il terrore che si staccasse. Spero almeno che lui non abbia preso una micosi alla mano.

La seconda – più recente – è del 2019, a Sanremo Young condotto da Antonella Clerici. In quella occasione, l’attore diventò persino co-conduttore per una sera del talent show che si svolgeva proprio dall’Ariston (QUI IL VIDEO).

Per Sanremo 2024 cosa avrà in serbo John Travolta con Amadeus?